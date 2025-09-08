Gloria Schwesinger und Nikola: Anzeigen-Drama nach Scheidung

Gloria Schwesinger (33) und ihr Ex-Mann Nikola Glumac (29), beide bekannt aus der Reality-TV-Welt, haben kürzlich nach ihrer Scheidung erneut für Schlagzeilen gesorgt. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast sprach die Influencerin offen darüber, wie es nach der Trennung zu zahlreichen gegenseitigen Anzeigen kam. "Also, das Einzige, was ich noch sagen könnte, wäre, es sind Anzeigen hin und hergeflogen im Nachgang", erzählte sie im Interview. Laut Gloria hätten sowohl sie als auch Nikola rechtliche Schritte eingeleitet, doch offensichtlich hat die Social-Media-Persönlichkeit nun mit der Situation Frieden geschlossen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht Gloria darauf ein, wie sie die rechtlichen Querelen erlebt hat. Nachdem die beiden sich gegenseitig beschuldigten, war es ihr Anwalt, der zur Deeskalation beitrug: "Mein Anwalt hat aber alles zu meiner höchsten Zufriedenheit geklärt, weil ich bin als Gewinnerin rausgegangen, und deshalb sehe ich den Sinn nicht, da noch irgendwas zu machen, und es ist für mich okay", erzählt sie. Die genaue Natur der Anzeigen bleibt unklar, jedoch hat die Influencerin klargestellt, dass sie trotz aller Aufregungen den Schlussstrich unter dieses Kapitel gezogen hat. "Es ist für mich okay", sagte sie entschlossen und möchte offensichtlich keinerlei offene Konfliktpunkte mehr in die heutige Zeit mitnehmen.

In der Vergangenheit machte Gloria schon einmal deutlich, dass ihr Interesse an weiteren Diskussionen um Nikola begrenzt ist. Seit der Trennung im Jahr 2022 hat sich die Reality-Darstellerin nicht nur von ihrem Ex-Mann, sondern auch von dem gemeinsamen Nachnamen distanziert und ihren Mädchennamen angenommen. Nachdem sich Glorias Follower immer wieder nach Details über die gescheiterte Ehe erkundigten, erklärte sie energisch, dass alles Nötige gesagt sei. Im Grunde genommen scheint sie bestrebt, jegliche Fragen rund um sie und Nikola hinter sich zu lassen und sich ihrer eigenen Zukunft zu widmen.

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Glumac im Dezember 2024

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025