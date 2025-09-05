Mit 18: "Love Island VIP"-Josh hatte Affäre mit Lehrerin

Josh Stanley sorgt mit einem pikanten Geständnis für Aufsehen. Der Franzose enthüllte bei Love Island VIP, dass er mit 18 Jahren eine Affäre mit seiner Chinesisch-Lehrerin hatte, die damals 26 Jahre alt war. "Ich habe ein bisschen Karate mit meiner Chinesisch-Lehrerin gemacht", scherzte er und bezeichnete die hitzigen Begegnungen als "Zimmerkarate". Josh sucht nun in der Datingshow nach der großen Liebe und hofft, endlich die richtige Partnerin zu finden.

Der Charmeur aus Monaco spricht fließend Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und Deutsch. Während der aktuellen Staffel wurde er von Tatum Koch (27) bei der Paarungszeremonie ausgewählt. Ob zwischen den beiden Liebeshungrigen der Funke überspringen wird, bleibt abzuwarten. Der 29-Jährige scheint jedenfalls auf der Suche nach dem gewissen Etwas zu sein und freut sich auf die neuen Erfahrungen auf der Insel der Liebe.

Bereits in der Vergangenheit war der Cast von "Love Island VIP" Thema der Medien. Unter anderem machte Moderatorin Sylvie Meis (47) ihre Einschätzungen über die Kandidatinnen und Kandidaten öffentlich. Der bevorstehende Saisonverlauf verspricht aufregende Momente mit einer Mischung aus neugewonnener Liebe und Intrigen, die die Zuschauer fesseln werden. Ob Josh letztlich sein Herz an Tatum verliert oder eine weitere amouröse Überraschung wartet, bleibt spannend.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin