Neuer Mega-Hit? Cardi B verrät Gründe für Super-Bowl-Absage

Cardi B (32) hat die Chance abgelehnt, bei der begehrten Super Bowl-Halbzeitshow aufzutreten. In einem Interview mit Billboard erklärt die Rapperin, dass sie diese Entscheidung ganz bewusst traf. "Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich es irgendwann mache, noch mehr Hits haben werde. Ich werde erfahrener sein – und ich werde die Bühne dann richtig abreißen", verrät sie. Trotz ihrer Absage sieht sie die Show als eine Möglichkeit in ihrer Zukunft. "Natürlich", antwortet sie auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, eines Tages die Halbzeitshow zu leiten.

Während Cardi als eine der prominentesten Rapperinnen ihrer Zeit gilt, hat sie bisher nur ein Album veröffentlicht. Ihr lange erwartetes zweites Werk "Am I the Drama?" kommt am 19. September auf den Markt und wird auch die früheren Hits "WAP" und "Up" enthalten. Diese Entscheidung traf sie vor allem aufgrund der Wünsche ihrer Fans. "Die sagen immer: 'Bitch, du lässt das besser nicht vom Album weg!'", erklärt die 32-Jährige, fügt jedoch hinzu, dass die beiden Tracks sowieso nicht zu den Verkaufszahlen der ersten Woche beitragen werden.

Die Musikerin enthüllte erst kürzlich, dass sich ihre Fans nach einer siebenjährigen Pause auf neue Musik freuen können. Sie veröffentlichte ein Foto des düsteren Albumcovers auf Instagram, das die Musikerin inmitten von Krähen zeigte. "Sieben Jahre voller Liebe, Leben und Verlust. Ich habe ihnen Gnade gewährt, aber jetzt gebe ich ihnen die Hölle", betonte Cardi in ihrem Statement und fügte hinzu: "Ich bin nicht zurück, ich bin darüber hinaus. Ich bin nicht euer Bösewicht, ich bin euer Tyrann."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Juli 2025