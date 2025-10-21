Heidi Klum kündigt ein extra hässliches Halloween-Kostüm an

Heidi Klum (52) hat in der US-Show "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) einen Vorgeschmack auf ihre Halloween-Pläne für 2025 gegeben und damit bei ihren Fans für große Begeisterung gesorgt. Die Model-Ikone, die sich mit ihren aufwendigen Verwandlungen längst den Titel der "Halloween Queen" verdient hat, verriet: "Ich werde extra hässlich sein und super gruselig." Konkrete Details wollte Heidi allerdings noch nicht preisgeben – stattdessen schürte sie mit geheimnisvollen Andeutungen die Neugier ihrer Fans.

Bereits vor einigen Tagen hatte die TV-Ikone auf Instagram erste Einblicke in ihre Halloween-Vorbereitungen gegeben. Ein Foto zeigte sie mit einem 3D-Abdruck ihres Gesichts, dazu schrieb sie: "Ich entdecke einen Hinweis", genug Stoff für wilde Spekulationen in den sozialen Medien. Während einige Fans auf ein futuristisches Roboterkostüm tippen, vermuten andere eine düstere Horrorfigur oder eine lebendige Statue. Offen bleibt auch die Frage, ob und wie Ehemann Tom Kaulitz (36) in die aufwendige Kostüm-Inszenierung eingebunden wird.

Heidis legendäre Halloween-Partys sind längst Kult und haben weltweit Fans, die ihrem Vorbild nacheifern. 2024 sorgte sie mit einem spektakulären E.T.-Kostüm für Aufsehen, zuvor verwandelte sie sich unter anderem in eine alte Frau und sogar in sich selbst als Doppelgängerin. Doch auch abseits des Rampenlichts ist Halloween für Heidi und ihre Familie ein echtes Highlight. In Interviews betont sie immer wieder, wie sehr sie dieses Fest liebt und dass die Planungen dafür oft Monate im Voraus beginnen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sie mit ihrem diesjährigen Auftritt die Messlatte erneut ein Stück höher legen kann.

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klums Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei Heidi Klums Halloweenparty 2024