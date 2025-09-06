Neues Album kommt: Cardi B präsentiert feurig rote Haare

Cardi B (32) hat kürzlich ihre Fans mit ihrem aufregenden neuen Look überrascht: tief kirschrote Haare, die sie in einem Instagram-Video präsentierte. In dem Clip kündigt die Rapperin die Deluxe-Ausgabe ihres neuen Albums "Am I The Drama? - The Courtroom Edition" an, das eine Vielzahl von Emotionen zeigt, die die Musikerin während ihrer jüngsten Zeugenaussage im Gerichtssaal durchleben musste. Ihr Albumcover ziert ein Bild von Cardi im Zeugenstand, wo sie eine markante blonde Perücke trägt. Zeitgleich wurde Cardi letzte Woche in einem Zivilprozess in Los Angeles von den Anschuldigungen der Körperverletzung freigesprochen.

Der Prozess bezog sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2018, als die Security-Mitarbeiterin Emani Ellis vor einem Ärztebüro in Beverly Hills behauptete, dass Cardi sie während ihrer Schwangerschaft tätlich angegriffen habe. Laut Ellis soll Cardi sie beschimpft, bespuckt und ihre Wange mit einem Fingernagel verletzt haben. Die Rapperin wies hingegen alle Vorwürfe zurück und erklärte, dass Ellis an jenem Tag versucht habe, sie gegen ihren Willen zu filmen. Nach ihrer Unschuldsbekundung zeigte sich Cardi erleichtert und dankte sowohl ihren Anwälten als auch ihren Fans und den Geschworenen für die Unterstützung. Sie scherzte zudem, dass ihre Stirn durch den ständigen Wechsel der Perücken während des Prozesses völlig "roh" sei.

Während Cardi mit ihrem neuen Album für Schlagzeilen sorgt, bleibt ihre Musikkarriere trotz großer Angebote selektiv, wie sich zuletzt bei der Bekanntgabe, dass sie die Super Bowl-Halbzeitshow abgelehnt hat, gezeigt hat. Die Rapperin traf diese Entscheidung bewusst, da sie glaubt, erst in der Lage zu sein, die Show "richtig abzureißen", wenn sie über noch mehr Hits und Erfahrung verfügt. Diese bedachte Herangehensweise zeigt ihre Zielstrebigkeit und den Wunsch, das Beste aus jeder Gelegenheit herauszuholen. Cardi steht weiterhin im Rampenlicht – sei es für ihre juristischen Triumphe oder musikalischen Erschütterungen – mit ihrem unverwechselbaren Stil und entschlossener Haltung.

Getty Images Cardi B, Rapperin

https://www.instagram.com/p/DOKdKw0EfM8/ Cardi B im September 2025

https://www.instagram.com/p/DOKdKw0EfM8/ Cardi B. am 26. September 2024 in Paris auf der Pariser Fashion Week