Optik ist wichtig: So soll Dijana Cvijetic's Traummann sein

Dijana Cvijetic (31), Teilnehmerin der neuen Staffel von Love Island VIP, ist auf der Suche nach ihrer großen Liebe. In einem exklusiven Interview mit Promiflash verriet die Influencerin, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. Dabei betont sie, dass das Aussehen zwar der erste Eindruck sei, der zählen könne, aber der Charakter letztendlich entscheidend ist. Für Dijana ist es wichtig, dass ihr Partner sie zum Lachen bringen und ehrlich sein kann. Die Chemie zwischen den beiden muss einfach stimmen.

Neben der passenden Optik legt Dijana besonderen Wert auf die inneren Werte ihres potenziellen Partners. "Die Optik ist das, was man als Erstes wahrnimmt und das soll stimmen", erklärt sie. Doch wenn es um etwas Langfristiges geht, erwartet sie mehr Tiefe. "Wir müssen einfach matchen", so die Herz-Dame. Ob es ihr in der beliebten Reality-Show tatsächlich gelingt, den Mann fürs Leben zu finden, bleibt abzuwarten. Schließlich bestimmen nicht nur Aussehen und Charakter über die Liebe, sondern auch die besondere Verbindung, die man mit einem Menschen teilt.

Dijana ist keine Unbekannte in der Welt der Reality-TV-Shows. Die 1994 geborene Schönheit hat sich bereits in verschiedenen Formaten einen Namen gemacht und weiß, wie sie ihrem Gegenüber den Kopf verdrehen kann. Doch abseits des Rampenlichts sucht sie nach einem bodenständigen Partner, der sie so liebt, wie sie ist. Freunde beschreiben sie als humorvoll und empathisch, mit einer ansteckenden Lebensfreude. Sollte Dijana in der Show ihren Traummann finden, wird es bestimmt mehr als nur eine süße Romanze für die Zuschauer sein – es könnte der Beginn von etwas Echtem und Dauerhaftem werden.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2025

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin