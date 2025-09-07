Bereut sie es? Eva Benetatou äußert sich zur Serkan-Affäre

Evanthia Benetatou (33) sorgte mit diesem Fehltritt für reichlich Gesprächsstoff: Der Seitensprung mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32). Die Reality-TV-Darstellerin entschied sich damals, die Gerüchte um ihre Beziehung zu Serkan zu bestätigen und räumte ein, Teil der Affäre zu sein. Obwohl ihr dafür von vielen Seiten Hass und Kritik entgegenschlug, sieht sie die Angelegenheit heute deutlich entspannter. In einem Interview mit Promiflash bei der Premiere von Love Island VIP erklärt sie: "Natürlich ist einerseits eine gewisse Kritik berechtigt. Und das war auch auf jeden Fall nicht cool, was da passiert ist. Aber irgendwann kann man auch mal einen Punkt setzen."

"Es ist weder die erste noch die zweite Affäre, die es im Fernsehen oder der Realität gibt", betont sie zudem gegenüber Promiflash. Heute scheint Eva in der Lage zu sein, mit einem gewissen Abstand auf ihre Vergangenheit zu blicken und sieht die Fehler als Teil ihres Lebens und ihrer Entwicklung. Sie sieht sich in einer Reihe mit anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Affären, die oft unentdeckt bleiben, weil sie nicht im Fokus der Medien stehen.

Evas Fans könnten die Reality-Bekanntheit schon ganz bald wiedersehen – bestätigt ist das allerdings noch nicht. Vor wenigen Wochen berichtete Bild, dass Eva und Serkan auf der Kandidatenliste für das Dschungelcamp 2026 stehen sollen. Serkan ist weiterhin verheiratet mit Samira Yavuz (31) – auch wenn die beiden mittlerweile getrennt sind – und Vater von zwei Töchtern, was die potenzielle Wiedervereinigung im Camp besonders brisant machen könnte. Die Reality-TV-Welt fiebert nun gespannt dem Moment entgegen, wenn diese beiden Persönlichkeiten möglicherweise das Lagerfeuer miteinander teilen.

IMAGO / Panama Pictures Evanthia Benetatou, September 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star