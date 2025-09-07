Das erwartet Bela Klentze von "Love Island VIP" Staffel zwei

Die beliebte Realityshow Love Island VIP ist mit einer neuen Staffel zurück. Beim großen Pressetag für das Datingformat hat Promiflash nun bei dem erfahrenen TV-Star Bela Klentze (37) nachgefragt, was er von der neuen Ausgabe erwartet. "Auf jeden Fall jede Menge Provokation und Trouble wie immer – und viel nackte Haut. Ich bin sehr gespannt", verriet der Schauspieler und fügte auch einen Wunsch hinzu: "Ich hoffe, dass sie irgendwie was Neues hereinbringen und nicht einfach nur komplett das gleiche Konzept übernehmen, sondern irgendwie einen neuen Kitzel noch entwickeln."

Die ersten Folgen der neuen Staffel sorgen schon jetzt für Aufsehen. Direkt zu Beginn mussten sich die Damen des Hauses ihre ersten Partner aussuchen. Jennifer Iglesias (26) entschied sich dabei ohne zu zögern für Josua Günther. Lisa-Marie Gaul stellte sich danach zu Marco Cerullo (36), Tatum Koch (27) wählte Josh Stanley (29) und Jeje Lopes suchte sich Umut Tekin (28) aus. Die finale Dame war Stella Stegmann (28), die den übrig gebliebenen Filip Pavlovic (31) aussuchte und gleichzeitig erklärte: "Auch wenn du jetzt gerade alleine stehst, hätte ich dich auch gewählt, wenn schon eine Frau bei dir gestanden hätte."

Bela startete seine Karriere als Schauspieler. Sein Können hat er bereits in vielen deutschen Serien, wie Sturm der Liebe und Alles was zählt, bewiesen. In den vergangenen Jahren widmete er sich allerdings immer mehr dem Reality-TV. Beim Bild-Renntag sprach er mit Promiflash über diese Entscheidung. "Ich denke, dass Reality-TV der Zeitgeist ist. Ganz viele Menschen zeigen, dass sie mega Bock drauf haben. [...] Da die Filmindustrie, aus der ich stamme, tatsächlich diese ganze Branche ein bisschen verurteilt, habe ich beschlossen, sie mehr zu erforschen, als selbst zu verurteilen, um meine eigenen Erfahrungen zu machen."

IMAGO / Panama Pictures Bela Klentze, TV-Star

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / bela_klentze Béla Klentze im September 2024