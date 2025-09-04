Kardashian-Tochter North West (12) zeigt ihr neues Piercing

Eine Diskussion, die vielen Teenie-Eltern bestens bekannt sein dürfte, konnte North West (12), die Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (48), jetzt offenbar für sich entscheiden: Die Zwölfjährige ist stolze Besitzerin eines neuen Piercings. Wie unter anderem Fotos zeigen, die North auf Instagram teilte, sitzt das gute Stück am rechten Mittelfinger – einer laut Piercingstudios besonders gefährlichen Stelle für unachtsame Träger, da man immer wieder hängen bleiben und das Schmuckstück versehentlich ausreißen kann. Bei dieser Art von Piercing, auch Surface-Piercing genannt, liegt ein flacher Stab unter der Haut, während an den beiden Enden kleine Kugeln herausragen – ein Look, der Aufmerksamkeit garantiert, aber besonders für Teenager alles andere als harmlos ist.

Mama Kim scheint das jedoch nicht zu stören. Sie ließ ihre Tochter gewähren, was bei vielen Beobachtern Unverständnis auslöste: "Mit zwölf durfte ich mir nicht mal Ohrlöcher stechen lassen. Das ist irre", kommentierte etwa ein Nutzer auf X. Während sich im Netz hitzige Diskussionen über Verantwortung und Grenzen entwickelten, blieb das Mutter-Tochter-Gespann ungerührt. Statt Rechtfertigungen posten sie weiter muntere Videos und Fotos von gemeinsamen Ausflügen. Die Botschaft bleibt eindeutig: Kim interessiert sich nicht dafür, was die Welt von ihren Fähigkeiten als Mutter hält.

Trotz ihres jungen Alters hat sich North zu einem festen Bestandteil der Modewelt entwickelt. Schon im Alter von einem Jahr war sie auf dem Laufsteg der Paris Fashion Week dabei – damals allerdings schlafend im Arm von Kim. Heute zieht sie immer wieder mit ihrem überraschend erwachsenen Look die Blicke auf sich. Trotz der hitzigen Debatten um ihren Kleidungs- und Schmuckstil bleibt eines gewiss: North hat sich bereits jetzt ihren Platz als kleine Modeikone gesichert, die mühelos die Aufmerksamkeit einer ganzen Branche auf sich zieht.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2024

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, April 2020