"Love Island VIP"-Produktion wollte Dijana schon früher

Dijana Cvijetic (31) ist zurück bei Love Island VIP und feiert damit bereits ihre dritte Teilnahme an der beliebten Datingshow. Schon vor Beginn der aktuellen Staffel nahm die Produktion mit ihr Kontakt auf, wie die Influencerin im Gespräch mit dem Promi-Magazin Promiflash verriet. Bereits für die erste Staffel der VIP-Ausgabe wollten die Macher sie an Bord holen, doch zu dem Zeitpunkt war sie noch in einer Beziehung und lehnte daher eine Teilnahme ab. Nun, nach der Trennung, sei der Zeitpunkt gekommen: "Es muss einfach sein", so ihre Worte.

Ihre Entscheidung zur Rückkehr in das TV-Format fiel Dijana nicht schwer. Die Influencerin betont, dass Love Island für sie wie ein Zuhause ist und sie sich dort immer wohlgefühlt habe. Nach dem Ende ihrer Beziehung fühlte sie eine besondere Verbindung zur Show und erklärte: "Ich glaube, Love Island kann nicht ohne mich und ich kann nicht ohne Love Island. Das ist die große Liebe." Für viele Fans der Sendung ist Dijanas Rückkehr daher kaum eine Überraschung, denn sie genießt bei den Zuschauern große Beliebtheit.

Die Teilnahme an "Love Island" hat Dijana nicht nur viel Aufmerksamkeit beschert, sondern auch eine besondere Verbindung zur Reality-Show. In der Vergangenheit hat sie offen über die intensiven Erlebnisse und die zwischenmenschlichen Begegnungen während der Show gesprochen. Trotz der oft turbulenten Umstände und der öffentlichen Beobachtung scheint Dijana immer wieder ihren Weg zurück in die Show zu finden. Ihre Teilnahme ist nicht nur ein beruflicher Schritt, sondern auch ein persönliches Kapitel, in dem sie neue Wege beschreitet und alte Bekanntschaften auffrischt.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025