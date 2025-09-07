Realitystar Marc Zimmermann hat seine Isabella geheiratet

Realitystar Marc Zimmermann hat kürzlich seine Freundin Isabella Franke in einer außergewöhnlichen Zeremonie geheiratet, wie nun Bilder auf Instagram zeigen. An diesem besonderen Tag waren keine traditionellen Hochzeitsgäste anwesend – nur ein kleines Helferteam aus Freunden begleitete das Paar. Die Hochzeit erregte besondere Aufmerksamkeit, da die Frischvermählten nicht nur in einem eleganten weißen Hochzeitskleid und Anzug posierten, sondern auch mutige Aktivitäten wie Fallschirmspringen wagten. Ein Helikopter diente als spektakulärer Hintergrund für einige der atemberaubenden Hochzeitsfotos.

Die Braut Isabella teilte ihre Freude in den sozialen Medien und schrieb: "Ja! Wir sind jetzt offiziell die Zimmermanns". Sie beschrieb ihren Hochzeitstag als "voller Liebe, Emotionen und unendlicher Dankbarkeit" und hob dabei hervor, dass sie und Marc die Entscheidung bewusst für eine Feier im kleinen Kreis getroffen hatten. Für das Paar bedeutete dieser Schritt nicht nur den Beginn eines gemeinsamen Lebens, sondern auch ein Versprechen, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen. Die besondere Art und Weise, wie sie ihren Tag gestaltet haben, spiegelt ihre Persönlichkeit und die freiheitsliebende Art wider, die sie ausmacht.

Marc hatte nach seiner Zeit bei Love Island eine Beziehung mit seiner Mitstreiterin Anna Iffländer, die jedoch nicht von Dauer war. Nach dieser Trennung war es lange Zeit still um sein Liebesleben. Doch dann tauchte Isabella an seiner Seite auf und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Im April 2024 machte er die Beziehung zu seiner neuen Partnerin auf Instagram öffentlich. "Mit den Augen küsst es sich gut", schwärmte er damals zu einer Reihe verliebter Schnappschüsse.

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann und Isabella Franke, 2024

Instagram / outdoorburscheofficial Isabella Franke und Marc Zimmermann

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, TV-Bekanntheit, mit seiner Partnerin Isabella