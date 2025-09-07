So schön: Dijana Cvijetic liebt "Love Island VIP"-Cast

Dijana Cvijetic (31) zeigte sich nun begeistert vom neuen Cast der Show Love Island VIP. Die Influencerin ist Teil der neuen Staffel und beschrieb den Teilnehmerkreis als den bisher attraktivsten in der Geschichte der Sendung. Neben ihr sind unter anderem Jennifer Iglesias (26), Stella Stegmann (28), Jeje Lopes, Marco Cerullo (36), Filip Pavlovic (31) und Umut Tekin (28) mit von der Partie. Dijana verriet in einem Interview mit Promiflash: "Ich muss sagen, 'Love Island' hatte noch nie krassere Kandidaten und schönere Kandidaten."

Wie Dijana im Gespräch weiter erzählte, war sie bei der Enthüllung der Teilnehmer extrem angetan: "Als ich den Cast gesehen habe, dachte ich schon: 'Oh mein Gott. Wo habt ihr diese Menschen her?' Also eine Frau schöner als die andere und die Männer genauso." Die Show, bekannt für ihre romantischen Abenteuer, verspricht mit dieser Starbesetzung, besonders aufregend zu werden. Ob Dijana ihre große Liebe in der Show gefunden hat, bleibt also spannend.

Abseits des Reality-TV ist Dijana vor allem für ihre Teilnahme an verschiedenen Beauty-Contests bekannt und hat sich in den letzten Jahren auch als Instagram-Influencerin einen Namen gemacht. Die Teilnahme an "Love Island VIP" ist für sie eine weitere Gelegenheit, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und neue Fans zu gewinnen. Mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem Charme zieht sie nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in der digitalen Welt die Aufmerksamkeit auf sich.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin