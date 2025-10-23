Giulia Siegel feiert neun Jahre Liebe mit Freund Ludwig

Giulia Siegel (50) hat allen Grund zum Feiern! Die Moderatorin und ihr Partner Ludwig (44) zelebrieren ihr neunjähriges Liebesjubiläum. Anlässlich dieses besonderen Tages teilte Giulia jetzt auf Instagram ein inniges Pärchenfoto. Dazu schrieb sie eine ebenso liebevolle wie humorvolle Widmung an ihren Lebensgefährten. In ihrem Post reflektierte sie scherzhaft über vier Streits – aus ihrer Sicht fünf –, unzählige zurückgelegte Kilometer und die grenzenlose Liebe, die sie mit Ludwig verbindet. Auch kulinarisch ließ sie ihrem Partner eine Hommage zukommen: 900 Mahlzeiten habe sie für ihn gekocht, er immerhin ein halbes Mal für sie. Giulia schreibt: "Und trotzdem treffen wir uns immer genau in der Mitte. In dem Blick, der sagt: Ich versteh und liebe dich."

Neben den Höhen und Tiefen, die neun Jahre Beziehung mit sich bringen, rückte Giulia vor allem die besondere Verbindung und Einzigartigkeit ihrer Partnerschaft in den Fokus. Ihren humorvollen Ausführungen zufolge gab es in ihrem Leben ein "Baby" namens "Greenbill", eine verbesserte Golffertigkeit und zahlreiche Abenteuer, die sie nicht immer gemeinsam, aber stets mit gegenseitigem Verständnis bestritten. "Liebe muss nicht alles gemeinsam machen – sie muss nur gemeinsam fühlen", schrieb die Moderatorin in dem emotionalen Beitrag und bedankte sich bei Ludwig für die gemeinsame Zeit. "Neun Jahre voller Vertrauen, Humor, Nähe und dieser stillen Magie, die nur wir verstehen. Auf uns und auf unsere Liebe, die Grenzen respektiert, aber keine braucht."

Der Post für Ludwig ist eine Besonderheit, denn sonst gibt Giulia ihren Followern vor allem Einblicke in ihr Leben als Reality-Star. Sie war bereits in zahlreichen Formaten zu sehen, zuletzt bei The Summit und Der Promihof. Doch das ist noch nicht alles: Schon bald wird sie sich bei "Die Abrechnung" ihrer Rivalin Verena Kerth (44) stellen, die sich angeblich in einem Interview kritisch über Giulias Beziehung geäußert und ihre Liebe infrage gestellt haben soll. Ob die neue Reality-Show weitere Einblicke in Giulias Liebesleben bietet und ob sie sich mit Verena versöhnen kann, bleibt abzuwarten.

36526057 Giulia Siegel und Ludwig Heer im September 2021

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel mit ihrem Freund Ludwig

Joyn / Christoph Köstlin Giulia Siegel und Verena Kerth, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen