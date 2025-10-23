So liebevoll unterstützt Max Bornmann schwangere Melina Hoch

Die Reality-TV-Stars Max Bornmann (29) und Melina Hoch könnten kaum glücklicher sein: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und bereitet sich liebevoll auf die bevorstehende Zeit als Eltern vor. Besonders Max stellt dabei unter Beweis, wie fürsorglich er Melina in der Schwangerschaft unterstützt. Wie die werdende Mutter jetzt im Interview mit Promiflash verriet, ließ Max keine Wünsche unerfüllt: "Letztens hab ich auch gesagt, ich möchte Kinder Pingui ganz dringend haben, und dann ist er zum Rewe gegangen – das war auch schon so um halb zehn." Seine Reaktion zeigt deutlich, dass er alles für Melinas Wohlbefinden tut.

Auch wenn bei Melina hin und wieder Heißhungerattacken auftreten, nimmt Max das ganz gelassen. Sogar das Thema Gewichtszunahme sieht er vollkommen unbeschwert. "Sie kann so viel essen, wie sie will, zunehmen tut man ja automatisch", erklärte er im Gespräch mit Promiflash. Seine entspannte Haltung und Fürsorglichkeit sorgen dafür, dass Melina die Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kann. Mit dieser Unterstützung beweist Max, dass er nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im privaten Alltag sein Herz am richtigen Fleck hat und sich liebevoll um seine Partnerin kümmert.

Die beiden haben ihre Schwangerschaft erst vor wenigen Wochen bekanntgegeben und auf Instagram mit einem emotionalen Video ihre Fans teilhaben lassen. Der Clip zeigt, wie das Paar verliebt am Strand posiert, bevor der stolze Vater in spe Melina küsst. Max und Melina, die durch ihre gemeinsamen Auftritte im Reality-TV bekannt wurden, blicken voller Vorfreude auf das Abenteuer, das vor ihnen liegt. Dass Max schon jetzt so engagiert ist, gibt einen Einblick, mit wie viel Begeisterung und Hingabe die beiden die Elternrolle angehen möchten.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann , August 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann