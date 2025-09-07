So viel zahlen Meghan und Harry für Archies Fußballtraining

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) lassen sich nicht lumpen, wenn es um die Hobbys ihrer Kinder geht. Prinz Archie (6), ein großer Fußballfan, trainiert derzeit in der renommierten "GB Soccer School" in Studio City, Los Angeles. Für die Teilnahme an diesem exklusiven Fußballcamp blättern die Royals laut Daily Mail mehr als 3.200 Euro für einen achtwöchigen Kurs hin. Auch Einzelstunden sind mit etwa 266 Euro pro 45 Minuten nicht gerade günstig. Stolz postete Meghan im Netz Bilder ihres Sohnes im roten Trikot, die von der Schule gleich in deren Story geteilt wurden.

Obwohl die Trainingseinheiten über eine Stunde von ihrer luxuriösen Villa in Montecito entfernt stattfinden, nehmen Harry und Meghan bereitwillig die weite Strecke in Kauf, um ihrem Sohn diese sportliche Freude zu bereiten. Die Regeln der Schule verlangen, dass Eltern während der gesamten Unterrichtsstunden anwesend sind, sodass Prinz Archie immer von einem der beiden begleitet wird. Bereits in der gemeinsamen Netflix-Doku konnte man sehen, wie Harry seinem Sohn den Ball zuspielte. Archies Interesse beschränkt sich nicht nur auf Fußball – kürzlich wurde er auch in einem Surf-Camp gesichtet, was zeigt, dass er vielseitig sportlich interessiert ist.

Neben den Engagements rund um ihre Kinder arbeitet Meghan weiterhin fleißig an ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan". Die Fotos, die sie von den Dreharbeiten teilte, bieten nicht nur einen Einblick in ihre Arbeit, sondern zeigen auch persönliche Momente mit Archie und seiner jüngeren Schwester Lilibet. Die Aufnahmen von den Geschwistern, wie sie auf dem Set agieren, zeigen eine andere, entspanntere Seite der royalen Familie. Trotz gemischter Kritiken zu ihrer Serie betont die Herzogin, wie viel Freude ihr das kreative Schaffen bereitet, was sie wiederum mit der Öffentlichkeit in ihren Social-Media-Beiträgen teilt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, 2025