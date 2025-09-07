Globaler Hit: "Kanu des Manitu" gelingt Erfolg in den Kinos

Bully Herbigs (57) Westernkomödie "Das Kanu des Manitu" erobert nicht nur die Herzen des deutschen Kinopublikums, sondern zieht auch international Aufmerksamkeit auf sich. Bereits am Eröffnungswochenende strömten laut kino.de 770.000 Zuschauer in die Kinos, und der Trend setzte sich mit minimalen Verlusten am zweiten Wochenende fort. Mit einem Rückgang von nur 2,59 Prozent bescherte dies dem Film das beeindruckendste zweite Wochenende eines deutschen Films seit acht Jahren. An dem Wochenende schaffte es die Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" sogar auf Platz 9 der weltweiten Kinocharts.

Der Erfolg von "Das Kanu des Manitu" zeichnet sich durch die nahezu unveränderte Zuschauerresonanz auch am zweiten Wochenende aus. Das ist ein Umstand, der im Filmbusiness äußerst selten ist. Mit den verkauften Tickets von insgesamt 1,85 Millionen nach zehn Tagen ist der Film bereits auf dem besten Weg, sich den Titel des erfolgreichsten deutschen Filmes des Jahres 2025 zu sichern. Doch auch weltweit kann die charmante Westernkomödie punkten, was auf das breite Interesse am neuesten Projekt des beliebten Regisseurs Bully Herbig hinweist.

Die berechtigte Euphorie um "Das Kanu des Manitu" wird durch den Vergleich mit dem Vorgänger "Der Schuh des Manitu" etwas getrübt, der nach seinem ersten Wochenende beachtliche 1,45 Millionen Tickets verkaufte. Nichtsdestotrotz feierten Bully und das gesamte Team den millionsten Kinobesucher in einem Leipziger Kino gebührend, und es gelang ihnen, innerhalb kürzester Zeit die begehrte Bogey-Award-Auszeichnung einzuheimsen. Die Fortsetzung bleibt somit ein leuchtendes Beispiel für den eindrucksvollen Erfolg eines deutschen Films auf der internationalen Bühne.

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der "Das Kanu des Manitu"-PK

Getty Images Michael Bully Herbig bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", 2025

Getty Images Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig bei der "Das Kanu des Manitu"-Premiere

