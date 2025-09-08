Disstrack: Tobi Pietrek räumt mit Reality-TV-Branche auf

Mit einem Disstrack namens "Scheinwelt" rechnet Tobias Pietrek schonungslos mit der Reality-TV-Branche und einigen ihrer prominenten Gesichter ab. Bekannte Namen wie Jannik Kontalis (29), Vanessa Brahimi und Gabriela Alves werden in seinen Texten scharf kritisiert. Auf TikTok erklärte der ehemalige Love Island-Kandidat sein Werk: "Meine Meinung hörst du jetzt in 'Scheinwelt'. Ich sag nicht, was alle hören wollen – ich sag, was gesagt werden muss. Auf meine Art. Mein neuer Track 'Scheinwelt' packt die Realität in Bars, Masken runter, Wahrheit hoch."

Die Reaktionen der Fans auf Tobis offene Kritik waren überwältigend positiv. Viele seiner Anhänger loben ihn für seinen Mut, offen auszusprechen, was sie selbst schon lange dachten. "Puh, du hast Eier, sprichst das aus, was viele denken", schrieb ein begeisterter User, während ein anderer kommentierte: "Sehr geil. Bitte mehr davon, gibt sicherlich noch viel mehr zu sagen." Es scheint, als habe Tobi mit seinem Track den Nerv der Zeit getroffen und bekommt dafür reichlich Unterstützung und Anerkennung von Zuschauern.

Neben seiner mutigen musikalischen Aktion sorgt Tobi auch immer wieder durch seine enge Verbindung zu Influencerin Sandra Sicora (33) für Schlagzeilen. Obwohl beide betonen, nur gute Freunde zu sein, heizt besonders Sandra immer wieder die Gerüchteküche an. In einem ihrer vergangenen Instagram-Beiträge zeigte sie sich bei einem Karnevals-Event mit Tobias und verzierte das Bild mit Liebesbekundungen wie "alaaf you" und dem Hashtag "love". Diese öffentliche Zurschaustellung ihrer Freundschaft zeigt eine tiefe Verbindung zwischen den beiden, was sicherlich auch Tobias den Rückhalt gibt, so mutige Schritte in seiner Karriere zu gehen.

Imago Tobias Pietrek, November 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Tobias Pietrek, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tobi Pietrek, Reality-TV-Stars