"Es ist befreiend": Charlie Sheen über Sex mit Männern

Charlie Sheen (60) wagt einen mutigen Schritt und öffnet sich über intime Details aus seinem Leben. In seiner bald erscheinenden Autobiografie "The Book of Sheen" und der Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" spricht der ehemalige Two and a Half Men-Star völlig ungeniert über seine vergangenen sexuellen Erfahrungen mit Männern. Bei einem Gespräch mit dem People Magazin beschrieb der Schauspieler das öffentliche Teilen dieser Geschichten als "verdammt befreiend". Charlie erzählt, dass seine ersten gleichgeschlechtlichen Begegnungen während seiner Zeit des Drogenmissbrauchs, insbesondere dem Konsum von Crack, stattfanden. Trotz seiner HIV-Diagnose bleibt er optimistisch und betont: "Ich habe es nie weitergegeben."

Zusätzlich zu seinen Erinnerungen an seine sexuellen Erfahrungen reflektiert Charlie auch über andere turbulente Zeiten in seinem Leben. Er blickt auf die berüchtigte 20-Städte-Tour im Jahr 2011 zurück, bei der er von "Tigerblut" sprach, und erkennt heute an, dass dieser öffentliche Auftritt ein Fehler war. Trotz seiner Schwierigkeiten hat er in den letzten Jahren intensive Bemühungen unternommen, um zerbrochene Beziehungen zu kitten, darunter auch die mit Jon Cryer (60), seinem früheren Kollegen aus der Hitserie "Two and a Half Men". Charlie sucht den Kontakt zu Jon, nachdem dieser in der Dokumentation offen und mitfühlend über ihn gesprochen hat, und bittet ihn nun, sich zu melden.

Nachdem Charlie mittlerweile ein ruhigeres und zurückgezogenes Leben führt, beschreibt er seine gegenwärtige Phase als familienorientiert. Nach zwei aufreibenden Scheidungen lebt er nun allein und genießt die freie Zeit mit seinen Kindern. In der Zwischenzeit zeigt Charlie jedoch wenig Interesse daran, sich noch einmal zu binden. "Aber ich bin offen für Liebe", gibt er zu, auch wenn eine Heirat wohl nicht mehr in seinem zukünftigen Bild vorkommen wird. Dieses neue Kapitel in Charlies Leben markiert eine Phase der Selbstakzeptanz und persönlichen Entwicklung, weit entfernt von seinen vorherigen Eskapaden.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Getty Images Charlie Sheen und Jon Cryer

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam