Gabriela Alves wehrt sich nach Tobi Pietreks Disstrack

Tobias Pietrek sorgt mit seinem neuen Disstrack "Scheinwelt" in der Reality-TV-Szene für Schlagzeilen. Der Song, der kürzlich veröffentlicht wurde, zielt auf mehrere seiner TV-Kollegen ab, darunter auch Gabriela Alves. Gabby hatte sich zuvor öffentlich mit Tobis bester Freundin Sandra Sicora (33) gezofft und kassiert in dem Lied dafür die Retourkutsche. In einem Vers rappt Tobi über die Reality-TV-Bekanntheit: "Gaby schmeiß nicht mit Steinen, wenn du selbst im Glashaus sitzt, schießt gegen Sandra, sie hätte in 'nem Pool gef*ckt. Du bist nicht besser: Springst von Ast zu Ast und machst gern die Beine breit, wenn die Sendezeit passt."

Gabriela meldete sich prompt auf Instagram zu Wort, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Sie machte klar, dass der Disstrack für sie nicht nur respektlos ist, sondern auch eine Form von Slutshaming darstellt. "Nur weil ich einmal im TV Sex hatte, heißt das nicht, dass ich meine Beine für Fame breit mache", erklärte Gabriela und weist dabei auf die vermeintliche Doppelmoral von Tobis' Aussagen hin. Unterstützung erhält sie von Jennifer Iglesias (26), die öffentlich erklärte, dass sie von den Äußerungen in dem Hit "Scheinwelt" schockiert sei: "Einen Song zu veröffentlichen, in dem Gabriela auf so primitive und respektlose Weise beschämt und sexualisiert wird, ist einfach nur abwertend und frauenfeindlich", schimpfte die Reality-TV-Bekanntheit. Wie Gabby wirft sie Tobi Doppelmoral vor, da er seine Freundin Sandra für ähnliches Verhalten verteidigen würde.

Trotz dieses Gegenwinds genießt der Song von Tobias bei vielen Fans großen Zuspruch. Auf Plattformen wie YouTube und TikTok überschlagen sich die positiven Kommentare. Viele User feiern den Disstrack, sehen ihn als mutige Ansage und loben Tobias dafür, dass er sich für Sandra einsetzt. "Sachen, die, glaube ich, endlich mal laut gesagt werden mussten", schreibt ein Nutzer.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / tobiismile, RTL / Frank J. Fastner Collage: Tobias Pietrek und Gabriela Alves

Anzeige Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves im März 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Sandra Sicora und Tobias Pietrek bei den Reality Awards 2024