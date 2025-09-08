"Let's Dance"-Profitänzer haben ein zweites Mal Ja gesagt

Anastasia und ihr Ehemann Sergiu Maruster haben sich erneut das Jawort gegeben. Die beiden Let's Dance-Stars, die bereits im August 2024 standesamtlich geheiratet hatten, feierten nun eine große Hochzeit in einer privaten Villa mit einem weitläufigen Garten. Mit einem berührenden Clip auf Instagram gaben die beiden Einblicke in ihren großen Tag. Anastasia trug für den besonderen Anlass ein atemberaubendes weißes Korsagen-Kleid mit Beinschlitz und Schleppe, abgerundet durch transparente Handschuhe und einen eleganten Schleier. Sergiu wählte einen klassischen dunklen Anzug, komplettiert durch Hemd und Fliege. Unter den Gästen befanden sich auch prominente Gesichter und Kollegen aus der "Let's Dance"-Familie, darunter Regina und Sergiu Luca sowie Evgeny Vinokurov (34).

Die beiden Profitänzer sind nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch privat ein starkes Team. Seit ihrer Jugend durch den Tanzsport verbunden, sind Anastasia und Sergiu seit 2017 auch offiziell als Tanzpaar unterwegs. Ihre gemeinsame Leidenschaft und Hingabe brachte ihnen 2024 den Titel des Weltmeisters beim WDSF World Cup Latin ein. Während der letzten "Let's Dance"-Staffel trat das sonst so vertraute Paar auf dem Parkett erstmals gegeneinander an. Sergiu tanzte an der Seite von Realitystar Leyla Heiter (29), während Anastasia mit dem ehemaligen Turnprofi Fabian Hambüchen (37) das Tanzparkett eroberte.

Während Anastasia und der Ex-Profiturner in der 18. Staffel der Tanzshow den dritten Platz belegten, brachten es Sergiu und Leyla bei seinem Showdebüt nicht so weit. Bereits in der dritten "Let's Dance"-Liveshow mussten die beiden das Tanzparkett räumen. Eine enge freundschaftliche Bindung ist zwischen den einstigen Tanzpartnern wohl trotz dessen entstanden: Bei Leyla und Mike Heiters großer Traumhochzeit waren Anastasia und Sergiu die einzigen geladenen Gäste des "Let's Dance"-Casts.

Anzeige Anzeige

Instagram / stananastasia_ Anastasia und Sergiu Maruster bei ihrer Hochzeit im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stananastasia_ Anastasia und Sergiu Maruster bei ihrer Hochzeit im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stananastasia_ Sergiu Maruster, Leyla Heiter, Mike Heiter und Anastasia Maruster bei Mike und Leylas Hochzeit, 2025