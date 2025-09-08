Umzug: Anna-Maria Ferchichis Klamotten lagen auf Autobahn

Anna-Maria Ferchichi (43) hat bei ihrem Umzug in Dubai eine unangenehme Überraschung erlebt. Mit einem geliehenen Pick-up, beladen mit Boxen voller Kleidung, wollte die Ehefrau von Bushido (46) ihre Sachen ins neue Zuhause bringen. Doch da die Boxen nicht gesichert waren, gerieten zwei aus der Ladefläche und landeten auf einem achtspurigen Highway. "Meine Sachen sind aus dem Auto geflogen", erzählte Anna-Maria in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Auf dem Standstreifen stehend, musste sie hilflos zusehen, wie LKWs ihre Strandkleider überrollten.

Trotz der chaotischen Situation konnte das Paar zumindest einen der beiden Kartons wiederfinden. Der andere war hingegen komplett verstreut – ein Anblick, der Anna-Maria die Sprache verschlug. "Ich musste mit anschauen, wie die LKWs über meine wunderschönen Strandkleider gefahren sind", so die achtfache Mutter. Der Gedanke daran, wie das Ganze hätte enden können, spendet ihr jedoch Trost: "Wären das jetzt meine Handtaschen gewesen oder Schuhe – ich glaube, dann wäre ich so wie Rumpelstilzchen." Auch Bushido stimmte ihr zu und meinte im Scherz, dass er wohl die Flucht ergriffen hätte.

Der Umzug in das neue Domizil in Dubai war für das Paar ohnehin schon eine logistische Herausforderung, ganz zu schweigen von den emotionalen Strapazen. Anna-Maria und Bushido sind gewohnt, einen aufregenden und turbulenten Alltag zu managen und sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Auf Instagram verriet die 43-Jährige zuletzt, wie sie zu weiterem Nachwuchs steht: "Wir haben uns in der Tat in der letzten Zeit viel darüber unterhalten, ob wir noch ein Kind haben wollen. Zu welchem Entschluss wir gekommen sind, behalte ich für mich."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub