Mit dieser Geste überrascht Christian Amira Aly jeden Morgen

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) feiern eine besondere Premiere: Heute Abend stehen sie erstmals als Moderations-Duo der neuen Show "Deutschlands dümmster Promi" gemeinsam vor der Kamera. Doch nicht nur beruflich läuft es bei den beiden rund, auch privat scheinen sie perfekt zu harmonieren. Seit Sommer 2024 sind die beiden offiziell ein Paar, was sie damals glücklich bestätigten. Besonders romantisch: Christian lässt Amiras Herz mit einer süßen Geste jeden Morgen höher schlagen. "Von Tag eins an bringt mir Christian jeden Morgen meinen Kaffee ans Bett. Ich dachte, das würde irgendwann mal aufhören. Aber er zieht es durch", verrät die Moderatorin im Gespräch mit Bild.

Gefunkt hat es zwischen den beiden im Dezember 2023, kurz nach Amiras Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (47). Ihr erster Liebesurlaub führte sie bereits einen Monat später nach Kapstadt. Dass es schon frühzeitig zusammengezogen sind, war für das Paar selbstverständlich. Vor wenigen Tagen haben die beiden ihr gemeinsames Traumhaus bezogen, das Amira nach ihren eigenen Vorstellungen hat bauen lassen. Obendrein genießt Christian hohes Ansehen in Amiras Familie, was sie gleichermaßen bestärkt: "Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich."

Bereits Wochen vor dem Einzug sorgte das Paar mit einem besonders emotionalen Moment für Aufsehen. Während des Umbaus ihres neuen Hauses entdeckte Amira plötzlich einen Klavierflügel – ein Geschenk von Christian. Sichtlich überwältigt brach sie in Tränen aus und rief in einem auf Instagram veröffentlichten Video: "Spinnst du?" Danach fiel sie dem Moderator weinend in die Arme. Der Flügel stand noch zwischen Kabeln und Werkzeug, doch für die zweifache Mama war das Glück perfekt: Musik spielt für die Moderatorin seit ihrer Kindheit eine große Rolle.

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren im August 2024