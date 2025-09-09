Eifersüchtig? Das wäre für Tommy Pedroni ein Trennungsgrund

Realitystar Tommy Pedroni (30) gab nun Einblicke in seine Beziehung mit Paulina Ljubas (28). Die beiden sind seit 2023 ein Paar und zeigen regelmäßig ihre harmonische Beziehung auf Social Media. Trotz der offensichtlichen Zuneigung gibt es für Tommy klare Grenzen. Auf die Frage eines Fans, was für ihn ein Trennungsgrund wäre, antwortete er in seiner Instagram-Story: "Bei mir fängt es schon an bei den Blicken, beim Schreiben – auch wenn es nur jeden Tag ein 'Guten Morgen' ist, wäre das schon ein Trennungsgrund für mich."

Diese klare Haltung hat ihre Wurzeln vermutlich in den Erfahrungen, die Tommy in der Vergangenheit machte. Er war längere Zeit mit Sandra Sicora (33) zusammen. Doch die Beziehung endete schließlich im Realityformat Temptation Island V.I.P., nachdem Sandra dort Grenzen überschritt. Somit hat Tommy wohl aus früheren Beziehungen gelernt und zieht klare Grenzen, um ähnliche Enttäuschungen zu vermeiden. Paulina scheint ihm die Stabilität zu geben, die er sich wünscht, weshalb die beiden auch erfolgreich ihre anfängliche Fernbeziehung gemeistert haben.

Paulina ist sogar für Tommy von Nordrhein-Westfalen nach Nizza gezogen – ein klares Zeichen dafür, wie ernst die Beziehung der beiden ist. Zwar gibt es wie in jeder Partnerschaft hin und wieder kleine Meinungsverschiedenheiten, doch insgesamt wirkt ihre Liebe stark und gefestigt. Paulina selbst betonte in einer Instagram-Story, dass Streitigkeiten bei ihnen sehr selten vorkommen. Tommy und Paulina gelingt es offenbar gut, die Balance zwischen dem öffentlichem Leben als Social-Media-Paar und privater Zweisamkeit zu halten.

IMAGO / Beautiful Sports Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."