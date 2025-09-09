Elizabeth Hurley: Bikini-Auftritt mit Elton-John-Brille

Elizabeth Hurley (60) hat kürzlich ein beeindruckendes Foto auf Instagram geteilt, auf dem sie ihre fantastische Figur in einem weißen Bikini präsentiert. Dazu schrieb sie: "Tschüss, bester Sommer", was darauf hindeutet, dass sie den Sommer in vollen Zügen genossen hat. Die Schauspielerin zeigte sich mit einem Hauch Make-up und einer Sonnenbrille, die von ihrem Freund Sir Elton John (78) entworfen wurde. Elizabeth verbrachte ihren Sommer mit ihrem Partner Billy Ray Cyrus (64) in ihrem prächtigen Anwesen in Herefordshire. Für Billy Ray war es der erste Sommer in Großbritannien – und mit seiner Liebsten an der Seite wurde er gleich unvergesslich.

Im Sommer wagte sich Billy Ray, der mit seinem Megahit "Achy Breaky Heart" weltberühmt wurde, an eine ganz besondere Mission: Er wollte seiner Liz das Gitarrespielen beibringen! Gegenüber Hello! schwärmte sie: "Ich war zum ersten Mal den ganzen Sommer in England und habe jeden Moment genossen. Billy Ray bringt mir das Gitarrespielen bei. Im Moment bin ich schrecklich, aber ich hoffe, dass ich mich verbessern werde!" Neben dem Musikunterricht genoss Liz die Zeit im Kreise ihrer Liebsten. Ihren 60. Geburtstag feierte sie ganz entspannt zu Hause – und bekam von Sohnemann Damian Hurley (23) sogar einen selbst gebackenen Kuchen serviert.

Elizabeth verriet gegenüber Hello! auch, dass sie heutzutage bewusster versucht, eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Traditionell fühlte sie sich auf einem Filmset wohler als in sozialen Situationen, doch mittlerweile hat sie begonnen, mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen. Ihre Beziehung zu Billy Ray beschreibt Elizabeth als angenehm und betont, dass sie sich durch seine Unterstützung besonders wohlfühlt. Zusammen haben sie den Sommer über ihre gemeinsamen Interessen vertieft und sogar zwei Schildkröten adoptiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025