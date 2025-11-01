Nach Geburt von Baby zwei: Jennifer Lawrence litt mental

Jennifer Lawrence (35) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes bewältigen musste. Im Interview mit dem New Yorker gestand die Schauspielerin, dass sie mit starker Angst und belastenden Gedanken zu kämpfen hatte, die ihren Alltag bestimmten. "Ich dachte jedes Mal, wenn er schlief, dass er tot war", beschrieb Jennifer die schwierigen Momente nach der Geburt. Um ihre Symptome zu lindern, griff sie schließlich auf das Medikament Zurzuvae zurück, welches ihr half, die postnatale Phase besser zu überstehen. Die Oscar-Preisträgerin und ihr Mann Cooke Maroney, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, begrüßten das zweite Baby Anfang des Jahres.

Bereits nach der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2022 sprach Jennifer über die Auswirkungen der Mutterschaft auf ihr Leben. Doch während sie den ersten Wochenbettverlauf als überwiegend positiv empfand, war die Ankunft ihres zweiten Sohnes eine deutlich größere Herausforderung. Neben Angst und Selbstzweifeln suchte Jennifer auch Ablenkung in Geschichten und Büchern und fand durch Therapie und medikamentöse Unterstützung schließlich zurück zu sich selbst. Trotz der Hürden ist die Schauspielerin dankbar für ihre Kinder, die ihr Leben und auch ihre künstlerische Arbeit nachhaltig beeinflusst haben.

Für Halloween schmiss sich die frischgebackene Zweifach-Mutter in ein kreatives Kostüm: Als Kuh verkleidet, verbrachte sie Zeit mit ihrer Familie in New York. Ihren ersten Sohn hatten Jennifer und Cooke nach dem Künstler Cy Twombly benannt, während der Name des jüngeren Kindes bislang nicht bestätigt wurde. Doch Schmuck, den Jennifer in der Öffentlichkeit trug, sorgte für Spekulationen. Ein Anhänger mit den Buchstaben "C" und "L" ließ Fans über den Namen des Babys rätseln, wobei die Vermutung auf "Louie" fiel.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week 2025

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

IMAGO / NurPhoto Jennifer Lawrence beim San Sebastian International Film Festival, September 2025