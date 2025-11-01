Ergraut und mit Mütze: Erstes Foto von P. Diddy im Gefängnis

P. Diddy (55) ist erstmals seit seiner Inhaftierung fotografiert worden, wie er am Freitag im Gefängnis Fort Dix in New Jersey etwas Freizeit im Freien verbrachte. Die Aufnahmen, die von TMZ geteilt wurden, zeigen den Rapper mit einer orangefarbenen Strickmütze und einer dunkelblauen Jacke bei kühlen Temperaturen von etwa zehn Grad Celsius. Auffällig dabei ist sein ergrauter Bart, der seinen Look deutlich verändert. Diddy trat seine Haftstrafe im vergangenen Monat an, nachdem das endgültige Urteil verkündet wurde. Zuvor war er bereits im September 2024 verhaftet worden.

Nach dem Urteil muss der Musiker eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verbüßen. Zudem wurde Diddy zu einer Geldstrafe von 432.900 Euro verurteilt und muss verpflichtend an Programmen für die Behandlung von psychischen Problemen sowie Suchtproblemen teilnehmen. Eine frühere Haftperiode sorgte bereits für Aufsehen, als ein bekannter Freund des Rappers, Charlucci Finney, berichtete, dass Diddy in seiner Zelle in einem Gefängnis in Brooklyn mit einem Messer bedroht wurde. Details zu diesem Vorfall bleiben jedoch vage, und der tatsächliche Hintergrund bleibt unklar.

Der als Sean John Combs geborene Musiker wurde weltbekannt unter Künstlernamen wie Puff Daddy oder P. Diddy. Neben seinen Erfolgen als Rapper ist er auch als Produzent und Unternehmer tätig. In der Vergangenheit führte er ein luxuriöses Leben in teuren Villen und mit prestigeträchtigen Projekten, doch damit scheint es vorerst vorbei zu sein. Sein aktueller Aufenthalt in Fort Dix, einer Haftanstalt für mittlere Sicherheitsstufe, steht im scharfen Kontrast dazu. Die voraussichtliche Entlassung von Diddy ist laut neuesten Angaben für den 8. Mai 2028 angesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007