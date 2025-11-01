Bikini-Waxing: Jason Kelces Speedo-Geheimnis gelüftet

Jason Kelce (37) hat in der neuesten Folge des Podcasts "Not Gonna Lie" intime Details zu seinem Bikini-Waxing preisgegeben. Gemeinsam mit seiner Frau Kylie Kelce (33) sprach der ehemalige Football-Profi der Philadelphia Eagles über seine Entscheidung, für seinen vielbeachteten Speedo-Auftritt beim Ocean Drive Charity-Event einen Teil seiner Körperhaare entfernen zu lassen. Kylie bemängelte allerdings, dass Jason den Prozess "halbherzig" angegangen sei: "Du hättest auch deinen Hintern wachsen lassen sollen", merkte sie schmunzelnd an. Jason gab zu, sich den schmerzhaften Eingriff künftig sparen zu wollen, brachte aber Lob für die Professionalität des Studios an, das diese ungewöhnliche Vorbereitung begleitete.

Der Auftritt im knappen Speedo war übrigens die Konsequenz einer verlorenen Wette: Gemeinsam mit einem Freund hatte sich Jason im Rahmen einer Fitness-Challenge dazu verpflichtet, bei einer Niederlage dieses extravagante Outfit zu tragen. Als die Wette nicht zu seinen Gunsten ausging, hielt er sich an die Abmachung und präsentierte sich beim Event in Minibadehose. Seine Frau Kylie war über diesen provokanten Moment weniger begeistert. "Ich fand es nicht toll, dass du der ganzen Welt alles gezeigt hast", meinte sie. Trotzdem sorgten die Fotos von Jason im Speedo für Gespräche in den sozialen Netzwerken – sehr zur Belustigung des ehemaligen Athleten.

Jason ist bekannt dafür, solche Momente mit einer guten Portion Humor zu nehmen. Schon zuvor hatte er mit seinen Styling-Entscheidungen für Aufsehen gesorgt, etwa als er seinen markanten grau melierten Bart färbte, um damit einen Werbegag zu begleiten. Der ehemalige Football-Star und Familienvater von vier Kindern scheint es einfach zu genießen, unbeschwert im Rampenlicht zu stehen. Humor ist bei Jason Kelce einfach Programm – selbst in der Familie wird gern geneckt. Mit seiner lockeren Art punktet er überall, ob damals auf dem Spielfeld, im Podcast oder privat.

Getty Images Jason Kelce, 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

Getty Images Jason Kelce im Juli 2024