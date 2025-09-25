So schlimm war "Das große Promi-Büßen" für Serkan Yavuz

Es ist offiziell: Das große Promi-Büßen geht in eine neue Runde. Mit dabei ist unter anderem niemand geringeres als Serkan Yavuz (32) – einer der Realitystars, der sich in den vergangenen Monaten wohl besonders viel geleistet hat. Ab dem 23. Oktober können Fans ihm zusehen, wie er bei Moderatorin Olivia Jones Abbitte leistet. Die Dreharbeiten scheinen einen bleibenden Einfluss bei dem Familienvater hinterlassen zu haben, wie er in seiner Instagram-Story verrät. "Es war mit Abstand das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe", erinnert er sich.

Serkan, der im Laufe seiner Reality-Karriere schon so einiges erlebt hat, wird es sich in Zukunft wohl zweimal überlegen, an welchen Formaten er teilnimmt. "Ich schwöre es euch, ich habe einfach gerade wieder Gänsehaut, wenn ich an die Zeit denke. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das da überlebt habe", betont der 32-Jährige und fügt verheißungsvoll hinzu: "Olivia Jones bittet zum Tanz in der Hölle." Immerhin musste Serkan die Zeit dort nicht alleine durchstehen: Weitere Reality-TV-Bekanntheiten wie Rafi Rachek (35), Emma Fernlund (24) und Edith Stehfest sind mit von der Partie. Auch Jörg Dahlmann (66), Linda Braunberger (24) und ein paar weitere TV-Sternchen haben sich darauf eingelassen, für ihre Sünden Buße zu tun.

Welche Vergehen die Gastgeberin dem einstigen Bachelor in Paradise-Kandidaten in der Show zur Last legen wird, bleibt abzuwarten. Ziemlich sicher wird seine gescheiterte Ehe aber eine Rolle spielen: Anfang dieses Jahres trennte sich Samira, seine Ehefrau, von ihm, nachdem sich Untreuevorwürfe bewahrheitet hatten. Auch wenn Serkan durch die öffentliche Aufarbeitung seines Fehlverhaltens immer wieder Sympathiepunkte erntet, gibt es da sicher Themen wie sein berüchtigtes Ein-Euro-Statement, mit dem Olivia ihn konfrontieren wird.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Joyn/Nikola Milatovic "Das große Promi-Büßen" 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025