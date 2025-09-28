Serkan-Samira-Drama: Cecilia Asoro spricht Klartext

Cecilia Asoro (29) hat sich kürzlich in Berlin zu den Schlagzeilen um ihren engen Freund Serkan Yavuz (32) geäußert. Beim Special Screening von The Summit sprach die Reality-TV-Darstellerin mit Promiflash über das derzeitige Drama, das insbesondere Serkans Beziehung zu Samira (31) betrifft. Cecilia unterstrich dabei die tiefe Verbindung, die sie zu beiden Seiten hat: "Serkan und ich stehen uns bis heute noch nah… auf ihn ist immer 100 % Verlass." Auch zu Samira habe sie jedoch ein enges Verhältnis, wie sie erklärte.

Cecilia erklärte, dass sie von den jüngsten Ereignissen um Serkan überrascht war, da sie ihn aus ihrer eigenen Freundschaft nicht in dieser Weise erlebt habe. "Was alles veröffentlicht wurde, was der Wahrheit entspricht, bin ich hundertprozentig bei Samira", stellte sie klar. Sie betonte allerdings, dass Serkan seine Fehler offen zugegeben habe und intensiv daran arbeite, sich zu verbessern – auch mit professioneller Unterstützung. Diese Haltung, eigene Probleme anzugehen, schätzt Cecilia sehr: "Ich finde das gut, wenn Menschen selber merken: 'Ich habe ein Problem'. Und ich versuche da alles zu geben und mich zu ändern."

Die innige Freundschaft zwischen Cecilia und Serkan besteht schon seit Längerem, vor allem durch gemeinsame Reality-TV-Formate. Beide stützen sich oft gegenseitig und finden immer wieder Trost und Halt beieinander. Cecilia weiß daher um die persönlichen Herausforderungen, die Serkan aktuell bewältigen muss, und ist froh, dass er Hilfe sucht. Trotz des Dramas lässt sie keinen Zweifel daran, wie sehr sie ihre Freundschaft mit Serkan schätzt und gleichzeitig auch zu Samira eine enge Verbindung pflegt.

Collage: Amazon MGM Studios, Getty Images Collage: Cecilia Asoro und Serkan Yavuz

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star