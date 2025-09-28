Bei Filip Pavlovic und Serkan Yavuz fließt kein böses Blut

Filip Pavlovic (31) und Serkan Yavuz (32) haben ihre Differenzen hinter sich gelassen und sind wieder in Kontakt. Beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt plauderte Filip gegenüber Promiflash aus, dass die beiden Reality-Stars ihre Beziehung aufgearbeitet haben. "Serkan und ich sind wieder gut miteinander. Wir hatten einfach eine Beziehungspause, sagen wir es mal so", sagte er. Dabei sei alles fernab der Öffentlichkeit und "wie vernünftige Menschen" ausdiskutiert worden. Mittlerweile hören sich die beiden immer wieder mal, auch wenn ihr Kontakt nicht mehr so intensiv ist wie früher.

Obwohl die beiden ihren Kontakt wieder aufgenommen haben, sei ihre Freundschaft heute anders als früher, erklärte Filip. "Wir hören uns jetzt nicht jeden Tag, wir sind nicht mehr so wie früher", gab er zu. Es gäbe keinen Streit als Grund dafür, sondern vielmehr unterschiedliche Lebensumstände. Serkan sei mittlerweile Vater von zwei kleinen Töchtern, während Filip sich jüngst zurückhaltend darüber äußerte, ob er aktuell in einer Beziehung sei. Kinder habe er jedenfalls noch nicht, sodass sie sich in verschiedenen Lebensphasen befinden. Dennoch heben die beiden hervor, dass kein "böses Blut" zwischen ihnen herrsche.

Noch vor einem Jahr standen Serkan und Filip Schlagzeilen wegen ihrer offensichtlichen Auseinandersetzungen ins Haus. Besonders in der Realityshow The 50 wurde deutlich, dass die Stimmung zwischen den einst besten Freunden angespannt war. Ihr zuvor enger Kontakt in sozialen Medien brach ab, und Serkan zeigte sich offen erleichtert, als Filip das Format verlassen musste. Diese Zeiten sind nun passé: Beide haben die Wogen geglättet und scheinen mit den Entwicklungen in ihren Leben ihren Frieden gefunden zu haben – abseits von öffentlichen Dramen.

Collage: IMAGO / Future Image, IMAGO / Future Image Collage: Filip Pavlovic und Serkan Yavuz

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

Amazon MGM Studios Serkan Yavuz, Teilnehmer bei "The Summit"