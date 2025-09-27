Yavuz-Wiesn-Zoff: Jeje Lopes feiert öffentliches Drama nicht

Am vergangenen Oktoberfest-Wochenende kam es zu einem Eklat zwischen Samira (31) und Serkan Yavuz (32), der sich öffentlich zuspitzte. Nach einer ausgelassenen Feier von Serkan geriet das Ex-Paar in eine Auseinandersetzung, die für viel Aufsehen sorgte. Auch beim RTLZWEI-Wiesntisch kam das zur Sprache – im Promiflash-Interview äußerte sich Jeje Lopes, bekannt aus Love Island VIP, zu dem Drama. Sie gab klar zu verstehen, dass sie kein Fan davon sei, private Konflikte derart publik zu machen. "Man steht in der Öffentlichkeit, das gehört dazu, aber so krass alles in die Öffentlichkeit bringen? Ich bin kein Fan davon", machte sie deutlich.

Für die Social-Media-Bekanntheit scheint es eine klare Grenze zu geben, die öffentliche Persönlichkeiten respektieren sollten – insbesondere, wenn es um Zwischenmenschliches geht. Ihrer Ansicht nach sollten selbst Menschen, die im Rampenlicht stehen, bestimmte Dinge lieber im Privaten klären. Klar habe jeder das Recht, eine Meinung zu äußern, doch bei persönlichen Konflikten sei Zurückhaltung oft angebrachter. Die Wiesn, die eigentlich für fröhliche Feiern stehen, wurden durch diese öffentlich ausgetragenen Differenzen zumindest für kurze Zeit von Drama überschattet.

Samira und Serkan waren ursprünglich durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt geworden und galten dort als Traumpaar. Nach einer schwierigen Trennung Anfang des Jahres gab es für kurze Zeit Hinweise auf eine mögliche Versöhnung, doch der jüngste Vorfall scheint das endgültige Aus der Beziehung zu markieren. Samira hatte sich zuletzt mehrfach kritisch über Serkan geäußert. Der Reality-TV-Star selbst vermutet, dass die öffentliche Auseinandersetzung für seine Ex-Partnerin eine klare Botschaft war, mit der sie alles beenden wollte.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL2 Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025