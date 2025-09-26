Filip Pavlovic will nicht über Serkan-Samira-Drama urteilen

Auf dem Münchner Oktoberfest kam es am vergangenen Wochenende zu einem Drama zwischen dem Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) und seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (31). Anlass des Streits soll Serkans Feierei auf dem Oktoberfest gewesen sein – die öffentlich für ordentlich Wirbel sorgte. Nun äußerte sich der Realitystar und Kumpel von Serkan, Filip Pavlovic (31), im Gespräch mit Promiflash zu dem Vorfall. "Ich glaube, bei den beiden ist es sowieso ein bisschen schwierig", erklärte Filip in der Käfer Wiesn-Schänke. Er hoffe, dass Serkan und Samira den Konflikt privat lösen: "Die sind Eltern von zwei Kindern. Da sollten sich auch nicht so viele Menschen einmischen. Ich wünsche den beiden einfach, dass sie das hinter verschlossenen Türen klären."

Filip machte gegenüber Promiflash auch klar, dass er sich selbst aus der Angelegenheit heraushalten wolle: "Am Ende des Tages wissen nur die beiden, was das Richtige ist und was falsch." Für ihn habe Serkan in der Situation nichts falsch gemacht. "Er war feiern, seine Partnerin oder Ex-Partnerin hat sich vielleicht ein bisschen nicht gut gefühlt, weil er sich nicht gemeldet hat", so der ehemalige Dschungelkönig weiter. Letztlich sei es aus seiner Sicht nicht an Außenstehenden, die Situation zu bewerten. Er wünsche den beiden, dass sie die Wogen glätten, und fügte hinzu, dass ihre öffentliche Auseinandersetzung möglicherweise ihrer Beziehung schade.

Serkan und Samira, die stolze Eltern von zwei Kindern sind, galten lange als Traumpaar der Reality-Szene. Ihre Beziehung und das gemeinsame Familienleben waren immer wieder Thema in der Öffentlichkeit – ein Balanceakt, dem sich das Paar trotz Liebe vor Herausforderungen stellte. Anfang dieses Jahres dann aber der Schock: Die 31-Jährige trennte sich von ihrem Ehemann. Grund dafür war Serkans Untreue in der Ehe – an der laut Samira auch sein Alkoholkonsum beim Feiern nicht ganz unschuldig war.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025