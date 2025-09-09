Sind sich Samira und Serkan Yavuz im Urlaub nähergekommen?

Die Reality-TV-Stars Serkan (32) und Samira Yavuz (31) haben vergangene Woche trotz ihrer Trennung einen Familienurlaub in Hurghada, Ägypten, verbracht. Zusammen mit ihren beiden Töchtern übernachteten sie in einem gemeinsamen Hotelzimmer, was Fans dazu veranlasst hat, darüber zu spekulieren, ob sie sich in dieser Zeit dort körperlich näherkamen. In seinem Podcast "unReal" stellt Serkan nun aber klar, dass dies nicht der Fall war. Er betont auch, dass er selbst dann nichts verraten würde, wenn es zu einer Wiederannäherung gekommen wäre. Mit seiner klaren Aussage wolle er Spekulationen aber gezielt vorbeugen – er habe das große Bett Samira und den Kindern überlassen und selbst in einem Beistellbett geschlafen.

Der gemeinsame Urlaub wirft dennoch Fragen auf, insbesondere was ihre familiäre Beziehung betrifft. Trotz der Trennung scheint es den beiden wichtig zu sein, für ihre Kinder zusammenzukommen. Ob dies eine neue Wendung in ihrer Beziehung einläutet oder rein im Zeichen der Familie erfolgt, bleibt abzuwarten. Bereits im Vorfeld stellte der 32-Jährige jedoch klar, dass hinter der Buchung eines gemeinsamen Zimmers keinerlei Hintergedanken gesteckt hätten. In seinem Podcast betonte er, dass er eine geräumige Junior-Suite gebucht hatte. "Wir sind erwachsen genug, dass wir uns separieren können", erklärte er und fügte hinzu: "Dass wir jetzt kuschelnd in einem Bett liegen – was ich sehr schön fände und mir sogar erträume – das wird nicht passieren."

Schon mit ihrer Zustimmung für einen gemeinsamen Urlaub erfüllte Samira ihrem Ex einen kleinen Traum. Die 31-Jährige war es, die sich Anfang dieses Jahres von dem Vater ihrer Kinder trennte und gemeinsam mit den Töchtern in eine eigene Wohnung zog. Grund für das Ehe-Aus waren vor allem Serkans Seitensprünge und sein unehrliches Verhalten, das zu diesem Zeitpunkt – nur wenige Monate vor ihrer geplanten Hochzeitsfeier – ans Licht kamen.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025