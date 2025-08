So süß reagierte Hannah Kerschbaumer auf Schwangerschaft

Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Hannah Kerschbaumer (32) hat mit einem rührenden Video bekanntgegeben, dass sie und ihr Ehemann Chris ihr zweites Kind erwarten. In dem Instagram-Clip ist zu sehen, wie die Reality-TV-Bekanntheit emotional reagiert, als sie auf einen positiven Schwangerschaftstest blickt. Zu dem Post schrieb sie, dass sie den Test an einem gewöhnlichen Morgen in ihrer Berliner Wohnung gemacht habe: "Irgendwie hatte ich seit Tagen so ein Gefühl." Nach einer langen Phase mit negativen Tests habe sie fast die Hoffnung aufgegeben, doch dann die freudige Überraschung erlebt. "Ich kann es kaum glauben, nochmal Mama werden zu dürfen", teilte sie ihren Followern voller Dankbarkeit mit.

Die emotionale Achterbahn, von der Hannah in ihrem Beitrag erzählt, wird vielen Frauen bekannt vorkommen. Sie beschrieb, dass die monatelangen Versuche, erneut schwanger zu werden, sehr an ihr zerrten: "Nach so vielen negativen Tests hatte ich, um ehrlich zu sein, irgendwo schon fast die Hoffnung verloren und hatte beinahe keine Lust mehr zu testen, weil es immer mit Aufregung, Nervosität und auch Schmerz verbunden war…" Interessanterweise nannte sie einen plötzlichen Heißhunger auf Salat von McDonald's als erstes Anzeichen, das sie neugierig machte. Die Überraschung über den positiven Test löste schließlich Freudentränen aus, und Hannah betonte, wie sehr sie sich darauf freut, ihr zweites Kind im nächsten Jahr willkommen zu heißen.

Bereits jetzt hat die kleine Familie allen Grund zur Vorfreude. 2025 wird ihr Sohn Joshi ein Geschwisterchen bekommen, was Hannah und Chris als Eltern sichtlich erfüllt. Die beiden hatten in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr privates Familienleben gegeben und betonten, wie wichtig ihnen harmonische und liebevolle gemeinsame Zeit ist. Und das, obwohl die Influencerin obendrein auch noch Zahnmedizin studiert. Im Interview mit spot on news betonte die vielbeschäftigte Autorin, sich nicht unnötig unter Druck zu setzen: "Scheitern ist überhaupt nicht schlimm." Die Schwangerschaft ist nun für beide der Start in ein neues, aufregendes Kapitel, das sie stolz mit ihren Fans teilen.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer in ihrer ersten Schwangerschaft 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris, März 2025