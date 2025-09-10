Aufgeflogen: Fotografin fälscht Privatchat mit Taylor Swift

Eine australische Fotografin namens Zoë Iliff hat mit einem angeblichen Instagram-Chat mit Popstar Taylor Swift (35) für Aufregung gesorgt. In einem geposteten Screenshot behauptete die Fotografin, Taylor habe sie für die Hochzeitsfotos ihrer anstehenden Trauung mit Football-Star Travis Kelce (35) angefragt. Doch die Grafik enthält einen entscheidenden Fehler: Der Screenshot zeigt, dass Taylor der Seite von Zoë folgt – ein Ding der Unmöglichkeit, wie Fans wissen. Die Sängerin folgt auf Instagram niemandem. Die Veröffentlichung des gefälschten Nachrichtenaustauschs, in dem Taylor ihre Arbeit als Fotografin lobt und nach weiteren Informationen fragt, könnte Zoë nun teuer zu stehen kommen.

Während einige Nutzer in den Kommentaren von Zoës Post staunend gratulierten, erkannten andere sofort den Schwindel. "Das ist einfach nicht realistisch", schrieb ein User und wies darauf hin, dass Taylor niemandem folge. Dennoch spielte Zoë ihre Rolle unbeirrt weiter und äußerte, wie unglaublich es sei, von einer so berühmten Persönlichkeit kontaktiert zu werden. Doch dieser vermeintliche Marketingstreich könnte ernste Konsequenzen haben: In Australien kann die Veröffentlichung gefälschter Nachrichten rechtliche Schritte, Plattformverbote und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen.

Taylor hat sich in der Vergangenheit immer wieder vehement gegen die unerlaubte Nutzung ihres Namens und ihrer Marke gewehrt. Besonders im Fokus standen dabei Fake-Werbeanzeigen und unautorisierte Produkte, bei denen die Sängerin Unterlassungserklärungen durchsetzte. Außerdem besitzt die Musikerin eine Vielzahl von Markenrechten, die sie streng überwacht. Bekannt ist Taylor auch für ihr Engagement, Missverständnisse und Fälschungen gegenüber ihren Fans öffentlich klarzustellen. Wie die Sache für die ambitionierte Hochzeitsfotografin ausgehen wird, bleibt spannend.

Getty Images Taylor Swift in Kansas City, Oktober 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin