Laut Insider: Hier sollen Travis und Taylor Swift heiraten

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sind verlobt – das gaben sie Ende August mit einem rekordverdächtigen Post auf Instagram bekannt. Obwohl alles noch sehr frisch ist, stecken die Musikerin und der NFL-Star wohl bereits mitten in der Hochzeitsplanung. So soll ein Vertrauter des Paares gegenüber Page Six bestätigt haben: Taylor und Travis planen, sich schon im nächsten Sommer in Rhode Island das Jawort zu geben.

Der US-Bundesstaat ist für Taylor von besonderer Bedeutung: Sie besitzt dort sogar ein Anwesen in der Stadt Watch Hill, das sie unter anderem in ihrem Song "The Last Great American Dynasty" thematisiert hat. Das Grundstück eignet sich aufgrund seiner Größe und Abgeschiedenheit ideal als privater Hochzeitsort. Es erstreckt sich über mehr als fünf Hektar und besitzt sowohl Gärten als auch einen Pool. Momentan wird das Haus für rund 1,5 Millionen Euro renoviert – ein Vorhaben, das bis zum geplanten Hochzeitsdatum jedoch abgeschlossen sein dürfte. Ein genauer Hochzeitsort wurde laut dem Insider allerdings nicht bekannt gegeben. Rhode Islands Gouverneur Dan McKee nutzt dennoch die Gunst der Stunde und weist auf X mit einem Augenzwinkern auf die zahlreichen wunderbaren Hochzeitslocations des Bundesstaates hin.

Doch nicht nur der Gouverneur Rhode Islands würde sich freuen, Gastgeber des Megaevents zu werden – es gibt gleich eine ganze Reihe von Anwärtern, die sich gerne mit Taylor und Travis rühmen würden. So machte die Veltins-Arena in Gelsenkirchen dem glücklichen Paar bereits ein Angebot. Immerhin wurde die Stadt in NRW anlässlich Taylors "The Eras"-Tour im vergangenen Jahr kurzfristig in "Swiftkirchen" umbenannt. Doch auch Neuseeland bietet sich als ideale Hochzeitslocation an – einen entsprechenden Vorschlag machte das neuseeländische Tourismusbüro auf Instagram.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025