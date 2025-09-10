Balanceakt: So sieht Patrice Aminatis Alltag mit Krebs aus

Daniel Aminati (52) nimmt seine Community mit auf eine emotionale und zugleich bewundernswert offene Reise: Seine Ehefrau Patrice Aminati kämpft derzeit gegen schwarzen Hautkrebs. Auf Instagram teilt der Moderator Eindrücke aus ihrem Alltag, der derzeit von Klinikbesuchen und Behandlungen geprägt ist. Ein besonders bewegender Moment zeigt Patrice mit einer Bestrahlungsmaske auf einer Liege. "Meine Liebste, gestern noch vor der Kamera gerockt, voller Energie und das gehört einfach auch dazu. Jetzt sind wir wieder im Krankenhaus", erklärt Daniel dazu in einem Video. Er spricht von anstehenden Untersuchungen und bleibt trotz allem zuversichtlich: "Alles wird gut."

Der Alltag der jungen Familie ist aktuell ein Balanceakt zwischen Momenten der Normalität und der intensiven Therapie von Patrice. In seiner Story berichtet Daniel darüber, dass das Gehirn seiner Frau erneut untersucht werden soll und auch ein neuer Bestrahlungsplan in Arbeit ist. Zwischen diesen Herausforderungen lässt sich jedoch ein unerschütterlicher Optimismus erkennen. Die Worte des Moderators und die Bilder seiner Frau vermitteln den Eindruck von Mut und Stärke, während sie gemeinsam diesen schwierigen Weg gehen.

Schon in der Vergangenheit zeigte Patrice immer wieder, wie sehr sie sich nicht nur ihrer Behandlung, sondern auch dem Leben selbst stellt. Trotz der Nebenwirkungen der Therapie betont sie ihren Lebenswillen und den Glauben an bessere Tage. "Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung", betonte sie in den sozialen Medien. Sie und Daniel sind seit 2022 verheiratet und wurden im selben Jahr Eltern einer Tochter.

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2025

Instagram / danielaminati Charly Malika, Daniel und Patrice Aminati im Mai 2025

