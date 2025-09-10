Nicht Peter: Yvonne Woelke sieht sich als Strategie-Expertin

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58) sprachen bei der Premiere von "The Power" in Berlin über die neue Reality-TV-Show und ihre mögliche Teilnahme daran. Zwar werden sie selbst nicht mitwirken, doch Yvonne verriet, wer ihrer Meinung nach von beiden die besseren Chancen hätte. "Ich bin die bessere Strategin", erklärte der Reality-TV-Star selbstbewusst im Gespräch mit Promiflash. Peter, der ebenfalls bei der Premiere anwesend war, ließ diese Aussage unkommentiert stehen.

Yvonne, die bereits in der Realityshow Forsthaus Rampensau bewiesen hat, dass sie weiß, wie man die Fäden zieht, ist überzeugt von ihrem strategischen Talent. "Ich war dort immer diejenige, die die Strippen zog. Ich wusste, was wir machen müssen", erklärt sie stolz. Peter hingegen beschreibt sich als Mensch mit ausgeprägter Menschenkenntnis und ist überzeugt, dass ihm genau das in einem Konkurrenz-Marathon Vorteile verschaffen könnte. Zwei unterschiedliche Ansätze, die in einem solchen Format garantiert für spannende Dynamiken sorgen würden.

"The Power – Wer hat die Macht?" startete Anfang September auf Joyn und verspricht ein aufregendes neues Format. Mit der digitalen Gastgeberin Delta – einem künstlichen Intelligenzsystem – erwartet die Kandidaten ein einzigartiges Erlebnis, das sie an ihre Grenzen bringen soll. Bereits der Trailer zeigt, dass es hitzig und emotional zugeht. Das Setting könnte daher sowohl Yvonnes strategischen Scharfsinn als auch Peters Gespür für Menschen gleichermaßen auf die Probe stellen. Die Grenze, an der Realität und Strategie ineinander übergehen, dürfte für beide Reality-Stars besonders spannend und herausfordernd sein.

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

©Joyn Peter Klein und Yvonne Woelke beim "Forsthaus Rampensau"-Finale