Prinz Harry zurück in England: Sie besucht der Royal zuerst

Am 8. September ist Prinz Harry (40) in seinem Heimatland angekommen. Doch anstatt sich – wie viele im Vorfeld vermutet hatten – auf direktem Wege zu seinem Vater, König Charles (76), zu machen, suchte er direkt nach der Landung einen besonderen Ort auf. Laut The Sun besuchte Harry das Grab von Queen Elizabeth (†96) in Windsor und legte in der berühmten St. George's Chapel Blumen und einen Kranz nieder, um seiner vor drei Jahren verstorbenen Großmutter zu gedenken.

Fotografen konnten den Prinzen laut The Sun nur kurz erhaschen, da er sich nach einer Gedenkminute diskret zurückzog. Während Harry einen privaten Moment der Stille genoss, nahmen sein Bruder Prinz William (43) und dessen Frau Catherine (43) nur 12,8 Kilometer entfernt einen öffentlichen Termin in der englischen Grafschaft Berkshire wahr. Ursprünglich war nur der Thronfolger für den Besuch beim Women's Institute in Sunningdale angekündigt, das der verstorbenen Königin besonders am Herzen lag. Doch Kate wurde überraschend ebenfalls bei dieser Veranstaltung gesichtet.

Harrys Aufenthalt in Großbritannien soll nur von kurzer Dauer sein. Am Abend wird er bei der WellChild-Preisverleihung erwartet, um einen Preis zu überreichen. Royalbeobachter vermuten, dass Harry auch einen Halt in Nottingham einlegen wird, da dieser Ort von besonderer Bedeutung für ihn ist: In Nottingham hatte er seine heutige Ehefrau Meghan (44) zum ersten Mal getroffen. Trotz der geografischen Nähe wird nicht erwartet, dass Harry während dieser Zeit auf seinen Vater trifft, der momentan in Schottland verweilt.

IMAGO / NurPhoto Prinz Harry, 2025

Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022