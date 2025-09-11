Charlie Sheen hat seit fast zehn Jahren keinen Sex mehr

Charlie Sheen (60), bekannt aus der Kultserie Two and a half Men, hat in einem Interview mit Page Six überraschende Einblicke in sein Privatleben gegeben. Der Schauspieler, der seit 2017 nüchtern lebt, verriet, dass er seitdem auch sexuell enthaltsam ist. Für den 60-Jährigen war der Schritt ein bewusster Bruch mit seinem früheren Lebensstil, bei dem Alkohol, Drogen und Sex eine zentrale Rolle spielten. "Für so lange Zeit war das alles, worum es mir ging", erklärte er. Doch auch wenn er aktuell keine Beziehung führt, schließt Charlie die Möglichkeit neuer Liebe in der Zukunft nicht aus: "Ich würde absolut eine neue Bindung willkommen heißen."

Seine Vergangenheit hat ihn geprägt, wie auch in seinen bald erscheinenden Memoiren "The Book of Sheen" nachzulesen ist. In dieser äußerst persönlichen Biografie beschreibt er unter anderem peinliche Episoden, die ihn letztendlich zu seiner jetzigen Abstinenz führten. In einem besonders denkwürdigen Moment, so erzählt er, wurde er von einer Prostituierten beleidigt, was ihn sogar zu einem kosmetischen Eingriff bewegte. Er spricht jedoch nicht nur von humorvollen Anekdoten. Seit seiner HIV-Diagnose im Jahr 2011 befindet sich die Krankheit unter Kontrolle, und er fühlt sich dank dieser Stabilität bereit, irgendwann einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Charlies Leben war stets von Extremen geprägt, was auch in seiner neuen Netflix-Dokumentation beleuchtet wird. Hier und in seinen Erinnerungen schildert er offen eine Vielfalt an Erfahrungen, einschließlich solcher, die er während seines exzessiven Drogenmissbrauchs gemacht hatte. Diese Offenheit spiegelt seine Veränderungen und seine Bereitschaft wider, Vergangenes zu verarbeiten. Trotz seiner einst wilden Eskapaden strahlt Charlies heutiger Lebensstil vor allem eines aus: Ruhe und Selbstreflexion. Er wirbt dafür, anderen und auch sich selbst eine zweite Chance einzuräumen und findet dabei Worte, die von einem echten Neuanfang zeugen.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Imago Schauspieler Charlie Sheen im August 2023 in Bel Air

Getty Images Charlie Sheen im Dezember 2019