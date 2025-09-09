Jannik Kontalis hätte sich Yeliz-Comeback lieber gespart

Jannik Kontalis (29) und Yeliz Koc (31) hatten nach ihrer Teilnahme an der Sendung Prominent getrennt zunächst wieder zusammengefunden, doch das Liebescomeback währte nur kurz. Bereits nach wenigen Monaten war das Kapitel erneut zu Ende. Bei der Reunion-Show hakte Moderatorin Charlotte Würdig (47) nach, wie das Comeback aus Janniks Sicht war. Der Reality-TV-Star antwortete ohne Umschweife: "Es war scheiße", was bei seinen Kollegen im Studio für lauten Beifall sorgte. Seine Ex Yeliz pflichtete ihm bei.

Die 31-Jährige betont, dass sie Verbindungen wie die mit Jannik nicht leichtfertig eingehe. Als Mutter habe Yeliz eine besondere Verantwortung und habe die Beziehung nur wieder aufgenommen, weil die Verbindung zwischen Jannik und ihrer Tochter Snow gut gewesen sei. Doch beim zweiten Versuch sei alles anders gewesen, so Yeliz. Die Chemie zwischen den beiden Stars habe sich verändert und die Umstände hätten nicht mehr gepasst. Jannik erklärte: "Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden. Wir haben über so viele Sachen gestritten, die gar keinen Sinn ergeben haben." So endete ein weiterer Versuch der beiden, an ihre alte Liebe anzuknüpfen, abermals erfolglos.

Schon seit den Anfängen ihrer Verbindung bei Make Love, Fake Love im Jahr 2022 befördern sich die beiden einstigen Turteltauben immer wieder in die Schlagzeilen. Das Hin und Her der beiden Realitystars ist dabei aber nicht das einzige Thema, das für Aufmerksamkeit sorgt. Erst kürzlich standen die beiden im Fokus von Spekulationen, nachdem Yeliz ein Gerücht über Janniks mögliche sexuelle Orientierung verbreitet hatte. Zudem kam die Vermutung auf, dass ihre öffentlichen Auseinandersetzungen gezielt inszeniert sein könnten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die gestreuten Gerüchte und Theorien wurden jedoch von beiden Parteien widerlegt.

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar