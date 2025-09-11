Diese Single-Ladys sind die Top 10 bei "Princess Charming"

Die Reise bei Princess Charming ist für zwei Kandidatinnen nun zu Ende. In Folge acht muss sich Vanessa Borck (28), auch bekannt als Nessi, schweren Herzens von zwei Frauen verabschieden. Bianca und Lara müssen ihre Halsketten abgeben und sind damit aus dem Rennen um die Gunst der Princess. Zuerst nimmt Nessi Lara die Kette mit den Worten "Ich bin nochmal in mich gegangen und ich glaube, dass ich nicht die Partnerin bin, die du brauchst" ab. Lara nimmt es gelassen und wünscht Nessi viel Glück bei ihrer weiteren Suche nach der Liebe. Daraufhin legt die Single-Lady einen filmreifen Abgang hin: Nach einer emotionalen Verabschiedung der Gruppe springt sie in voller Montur lachend in den Pool.

Auch Bianca muss unfreiwillig das Feld räumen. Nessi begründet ihre Entscheidung kurz und knapp: "Mir ist das ganz wichtig, dass du dein Glück findest. Aber ich glaube, dass das Glück nicht ich bin." Offenbar beruht dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit, denn Bianca entgegnet verständnisvoll: "Das habe ich auch gemerkt, das ist okay." Später sagt sie im Interview: "Ich freue mich, dass Nessi eine Entscheidung getroffen hat und ich habe schon gespürt, dass es heute nicht für mich weitergehen wird."

Mit dieser Entscheidung stehen die Top 10 der diesjährigen "Princess Charming"-Staffel nun fest. Von den anfangs 18 Kandidatinnen sind noch Lotti, Kim, Fiona, Anna und Donija im Rennen. Auch Jeni, Marlene, Seinep, Shirin und Vanessa haben noch die Chance, nicht nur die allerletzte Kette von Nessi, sondern auch ihr Herz zu erobern. Lange Zeit ist dafür nicht mehr, denn schon übernächste Woche, in Folge 10, trifft Nessi die finale Entscheidung.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Lara, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Bianca, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025