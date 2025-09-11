Justin Bieber fährt nur in Unterwäsche auf einem Segway

Justin Bieber (31) erlaubt sich im Netz gerne einen Spaß. Neue Fotos, die der Musiker auf Instagram teilt, zeigen ihn nun in Unterwäsche. Auf einigen Schnappschüssen fährt der "Baby"-Interpret mit einem Segway über einen Waldweg – und trägt dabei lediglich eine weiße Calvin-Klein-Unterhose. Mit seinem unverwechselbaren Grinsen blickt er dabei lässig in die Kamera. Seine Fans feiern die ungewöhnliche Aktion in den Kommentaren des Posts. "Wie cool ist das denn?", findet ein User. Doch die freizügigen Bilder gefallen nicht allen Followern. Ein Beobachter vermutet: "Er ist offensichtlich total außer Kontrolle."

Justin ist zurzeit besonders aktiv im Netz. Zusätzlich zu der Segway-Fahrt zeigte er sich in den vergangenen 24 Stunden auf einem Quad, einem Jetski und in einem Boot. Er spielte Basketball, Minigolf und posierte mit einer Schaukel im Wald. In seinen neuesten Videos singt er obendrein in einer leeren Bar Karaoke zu seinen eigenen Songs. Ob seine Ehefrau Hailey Bieber (28) bei diesen Aktivitäten dabei war, ist unklar – sie ist auf keinem der Bilder und Videos zu sehen.

Das neue Album "Swag II" umfasst satte 44 Tracks und enthält mehrere Songs, die Hailey gewidmet sind. Darunter der berührende Titel "I Do", der an ihre Hochzeit 2018 und ihre darauffolgende Zeremonie zur Erneuerung der Ehegelübde erinnert. Auf "Speed Demon" singt er außerdem, dass das Model ihm das Gefühl gebe, gut genug zu sein. "Jeden Tag schenkt sie mir ihre Liebe / Und all die Leute, die an mir gezweifelt haben / Sie haben meine Erlösung miterlebt", heißt es in dem Song.

Instagram / lilbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / lilbieber Justin Bieber, September 2025

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber, August 2025