Lilly Becker zieht für Playboy blank: Das hält Amadeus davon

Lilly Becker (49) hat es getan: In der aktuellen Oktoberausgabe des Männermagazins Playboy präsentiert sich das niederländische Model selbstbewusst und freizügig. Die Aufnahmen entstanden in der warmen Sonne Ibizas und zeigen die 49-Jährige in einer starken und sinnlichen Inszenierung. Doch besonders spannend ist die Frage, wie ihr Sohn Amadeus (15) auf den mutigen Schritt seiner Mutter reagiert. Die Antwort darauf hat Lilly ansatzweise gegeben: "Es ist gut rübergekommen." Sie betont gegenüber dem Magazin, dass sein Einverständnis für sie sehr wichtig war und er schon im Vorfeld über die Bilder informiert wurde.

Die Bindung zwischen Mutter und Sohn scheint ohnehin eine besondere zu sein. Der Teenager, der sich gerade in der turbulenten Phase der Pubertät befindet, lebt mittlerweile mit Lilly in Düsseldorf. Zuvor hatten sie ihren Lebensmittelpunkt in London. In Gesprächen mit der Zeitschrift wies die Dschungelcamp-Gewinnerin darauf hin, dass sie Amadeus zu jemandem erziehen möchte, der Frauen mit Respekt behandelt. Für Lilly ist ihr Playboy-Shooting dabei keine Widersprüchlichkeit, sondern eine Gelegenheit, Stärke und Selbstbewusstsein zu demonstrieren. "Ich will einen Mann aus ihm machen, zu dem Frauen zurückkommen wollen", erklärte sie und unterstrich dabei, wie wichtig eigenständige und selbstbewusste Frauen für sie sind.

Ihr Einsatz im Dschungelcamp Anfang des Jahres und nun der Auftritt im Playboy sind für Lilly Becker eine Art Neustart, der sie in neuem Glanz erstrahlen lässt. Während sie das Abenteuer im australischen Busch mit einem Sieg krönen konnte, zeigt sie sich jetzt von ihrer sinnlichen Seite. Playboy-Anfragen hatte sie nach eigenen Angaben stets abgelehnt, doch nach den jüngsten Erfolgen fühlt sie sich bereit für diesen Schritt. Mit einem Augenzwinkern gestand sie, dass sie diese Entscheidung wohl nicht getroffen hätte, wenn ihre Großmutter das Ganze miterlebt hätte: "Zum Glück lebt Oma nicht mehr."

Imago Amadeus mit Mama Lilly Becker, Juli 2025

RTL Amadeus und Lilly Becker nach dem Dschungelcamp 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024