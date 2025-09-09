Sie lässt die Hüllen fallen: Lilly Becker ziert den Playboy

Lilly Becker (49) sorgt aktuell mit ihrem Auftritt als Covergirl in der neuen Ausgabe des Playboy Germany für Aufsehen. Die Oktober-Ausgabe des Magazins wurde am Montag auf Instagram angekündigt – und die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten: "Wunderschön" und "Alles richtig gemacht" lauten einige der begeisterten Kommentare. Neben ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp, der ihr die Sympathien von Millionen Zuschauern einbrachte, zeigt Lilly nun eine sinnlichere und selbstbewusste Seite von sich, die begeistert aufgenommen wird.

Mit ihrem Playboy-Shooting feiert die Wahl-Londonerin ein glamouröses Comeback und macht damit auch klar, dass sie sich nicht in den Hintergrund drängen lässt. Obwohl es zuletzt Spekulationen um ihre Beziehung zu Thorsten Weck gab, hat Lilly diese Gerüchte deutlich zurückgewiesen. Ihr Statement ist eindeutig: Sie bleibt eine starke und faszinierende Frau, die polarisiert, aber auch inspiriert. Das gefällt auch zahlreichen Promis aus der deutschen Fernsehlandschaft. Daniela Büchner (47) und Yeliz Koc (31) schwärmen von dem heißen Coverfoto der Dschungel-Queen und auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) feiert sie mit den Worten: "Yes, Girl!"

Nicht nur beruflich scheint es gerade hervorragend bei Lilly zu laufen: Die Beziehung zu Thorsten, einem deutschen Unternehmer, scheint trotz Gerüchten nach wie vor stabil zu sein. Lilly lebt inzwischen mit ihrem Sohn Amadeus in der Nähe von Düsseldorf, um näher bei ihm zu sein. Dennoch betonte sie, dass sie nicht bei ihrem Partner eingezogen ist. Gegenüber Bunte erklärte die 49-Jährige den Grund dafür folgendermaßen: "Mein Zuhause muss friedlich sein." Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar.

Getty Images Lilly Becker, Juli 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Reality-TV-Star

Getty Images Lilly Becker, Model

