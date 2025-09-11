"Neue Identität": Tom Holland feiert 3,5 Jahre Nüchternheit

Tom Holland (29) feiert einen beeindruckenden Meilenstein: Der beliebte Schauspieler ist seit dreieinhalb Jahren abstinent und verzichtet gänzlich auf Alkohol. In einem Interview mit Esquire äußerte sich der Spiderman-Darsteller über seine Nüchternheit und beschrieb sie als transformative Erfahrung. "Es fühlt sich unglaublich an. Fast so, als hätte ich eine brandneue Identität bekommen", schwärmt er gegenüber dem Magazin. Tom sprach zudem über den Erfolg seiner alkoholfreien Biermarke Bero, die er mit Stolz als wachsendes Unternehmen bezeichnet. Er verriet, dass spannende neue Produkte für die nächsten Monate in der Entwicklung seien.

Den Beginn seiner Reise verdankt der Filmstar einer spontanen Entscheidung im Januar 2022, als er an dem Programm "Dry January" teilnahm. Ursprünglich nur einmonatig geplant, wurde daraus ein langfristiger Lebenswandel, nachdem Tom erkannte, wie sehr Alkohol in sein Leben eingreift. Er schilderte, wie er einerseits nie schlimme Erfahrungen mit Alkohol machte, andererseits jedoch oft den folgenden Tag "ruinierte". Ein Moment der Erkenntnis kam, als er bemerkte, dass er nicht ohne Alkohol Spaß haben konnte. Die Unterstützung seiner Familie und Freunde half ihm maßgeblich, diesen neuen Weg konsequent zu verfolgen und auch schwierige Zeiten, wie bei den Dreharbeiten zur Serie "The Crowded Room", nüchtern zu überstehen.

Neben der erfolgreichen Etablierung von Bero sorgte Tom kürzlich auch für amüsante Schlagzeilen, als er in einem Supermarkt in den USA Probleme hatte, sein eigenes alkoholfreies Bier zu kaufen, weil sein britischer Ausweis nicht akzeptiert wurde. Trotz der kuriosen Panne bleibt der Schauspieler dem Projekt Bero treu und macht immer wieder humorvolle Bemerkungen zu seiner jungenhaften Erscheinung, die ihm solche Situationen einbringt. Mit Engagement und Offenheit hat sich Tom Holland längst zu einem Vorbild für viele gemacht, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten.

Getty Images Tom Holland, Juli 2025

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021