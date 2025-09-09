Silva Gonzalez meint: Die Kinderbetreuung ist Frauensache

In der Show Das Sommerhaus der Stars dürfte Silva Gonzalez (46) die Meinungen mit seinen umstrittenen Äußerungen zur Kinderbetreuung spalten. Bei der Vorstellungsrunde des beliebten Reality-TV-Formats teilt der Musiker mit, dass er der Meinung sei, Frauen seien genetisch eher dazu veranlagt, sich um den Nachwuchs zu kümmern. "Der liebe Gott hat sich dabei schon was gedacht, dass ihr die Kinder auf die Welt bringt und Mütter seid. Euch geht das leichter von der Hand, das zu machen, Wäsche zu machen", erklärt Silva. Seine Frau Stefanie Schanzleh jedoch reagiert empört und konfrontiert ihn direkt mit seinem veralteten Weltbild: "Willst du jetzt irgendwie die Frauen kleinmachen? Das kannst du jetzt nicht bringen."

Trotz der offensichtlichen Kritik von Stefanie bleibt Silva stur bei seiner Meinung. In seinen Ausführungen zieht er Parallelen zur Urzeit, in der Männer das Essen besorgten, während die Frauen sich um die Kinder kümmerten. Laut Silva ist dies auch in der heutigen Zeit noch relevant. Auf die entsetzten Einwürfe seiner Frau, ob er denn die Frauen kleinmachen wolle, entgegnet Silva nur, dass Stefanie ihn einfach nicht verstehe. Unverblümt fährt er fort und teilt seine Gedanken bezüglich des Frauenbilds: "Ihr seid ja immer so ein bisschen wie ein Accessoire für einen Mann. Was für euch die Handtasche ist, ist für uns die Frau."

Vor rund einem halben Jahr sorgte die Beziehung der beiden Musiker für Schlagzeilen. Nachdem sich Silva und Stefanie im Jahr 2022 nach zehn Jahren zunächst getrennt hatten, fanden sie nur wenig später doch wieder zueinander. "Wir haben uns getrennt, aus dem Grund, weil wir uns einfach nicht mehr verstanden haben. Wir haben uns einfach auseinandergelebt", erklärte Silva damals offen im Gespräch mit RTL. Trotz der schwierigen Zeit nach der Trennung verband sie vor allem eines weiterhin: ihre drei gemeinsamen Kinder und die Musik. Stefanie gab sogar zu, dass der "sexuelle Vibe" zwischen ihnen nie ganz verschwunden sei.

RTL / Stefan Gregorowius Silva Gonzalez und Sängerin Stefanie Schanzleh, Sommerhaus-Kandidaten 2025

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez