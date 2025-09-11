Herzogin Meghan (44) steht mit ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" vor einer ungewissen Zukunft. Während die erste Staffel noch Erfolge feiern konnte, blieb die zweite deutlich hinter den Erwartungen zurück und schaffte es weder in die globalen noch in die regionalen Top-10-Charts. Selbst Gastauftritte beliebter Prominenter wie Chrissy Teigen (39) und Tan France brachten keinen Aufschwung. Branchenkenner prognostizieren nun laut Ok! Magazine, dass eine dritte Staffel unwahrscheinlich ist und die Show eingestellt werden könnte, sollte es nicht zu drastischen Änderungen kommen.

Laut Eric Schiffer, PR-Experte und Vorsitzender der Reputation Management Consultants, sei eine dritte Staffel nur dann denkbar, wenn Herzogin Meghan eine wirklich revolutionäre Idee umsetze, die die Zuschauer fesselt. Schiffer betonte, dass die Authentizität der Show angezweifelt werde und sich in der zweiten Staffel nicht habe durchsetzen können. Diese Kritikpunkte seien entscheidend, da das Publikum heute hohe Erwartungen an den Unterhaltungswert einer Sendung habe. "Wenn man weder konstante Qualität liefert noch einen Schockfaktor bietet, wenden sich Zuschauer schnell ab", erklärte Schiffer.

Herzogin Meghan steht nun vor erheblichen Herausforderungen, wenn sie das Format ihrer Serie überarbeiten und damit erneut Interesse wecken möchte. Kritiker bemängeln die fehlende Realitätstreue der Show, da Meghan eine Welt des Mittelstands darstelle, die es in dieser Form nicht mehr gibt und der sie faktisch nicht angehört. Solche Vorwürfe gefährden ihr Image als authentische Persönlichkeit und nähren Spekulationen über ihre tatsächlichen Lebensumstände. Um die Zukunft von "With Love, Meghan" zu sichern, könnte es sinnvoll sein, sich von den Ideen führender kreativer Köpfe inspirieren zu lassen und das Showkonzept mutig zu überdenken.

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry