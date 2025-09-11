Strenge Erziehung: Boris Becker reflektiert seine Kindheit

Boris Becker (57) hat in seiner am Mittwoch veröffentlichten Biografie "Inside" tiefe Einblicke in seine Kindheit und die prägenden Momente seiner frühen Jahre gewährt. Der ehemalige Tennisstar schildert darin, wie sehr ihn die disziplinarische Erziehung seiner Eltern geprägt hat. Sein Vater Karl-Heinz habe eine besondere Strenge an den Tag gelegt, während seine Mutter Elvira eine Überlebenskünstlerin gewesen sei: "Man wird abgehärtet, wenn man eine Überlebende zur Mutter und einen Zuchtmeister zum Vater hat." In seinem Buch beschreibt er, wie Bestrafungen und körperliche Züchtigungen, etwa das Prügeln mit Schuhen, einen bleibenden Eindruck hinterließen. Dennoch spricht Boris von einer inneren Ruhe, die er trotz dieser Härte gefunden habe: "Im Kampf fand ich Frieden und fühlte mich glücklich."

Heute scheint der vierfache Vater seine Eltern zu verstehen und einen konkreten Zusammenhang zwischen dem Erlebten und seiner Karriere zu erkennen: "Vielleicht lag das an der Not, in der meine Mutter aufgewachsen war, vielleicht auch an der strengen Erziehung durch meinen Vater." Die unverfälschte Art, wie Boris über diese prägenden Erlebnisse berichtet, gibt Lesern einen seltenen Einblick in die Kämpfe, die er schon vor seinem kometenhaften Aufstieg als Tennisstar durchlebte. Schon seine Kindheit in Leimen sei vor allem von Disziplin geprägt gewesen, so schildert er. Trotz allem scheint Boris, der in seinem Buch auch seine Zeit im Gefängnis Revue passieren lässt, mit diesem Kapitel seines Lebens keinen Groll zu verbinden. Vielmehr beschreibt er, wie ihn diese Erfahrungen abgehärtet und auf seine spätere Karriere vorbereitet haben.

Für Boris Becker hat die familiäre Bindung schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. Während er nun in seiner Biografie vor allem auf emotional belastende Momente seiner Kindheit zurückblickt, macht er auch deutlich, wie wichtig ihm die Zeit mit seiner an Demenz erkrankten Mutter war. Nach seiner Freilassung aus der britischen Haft betonte er beim Besuch in Leimen, wie sehr ihn die Begegnungen mit ihr, trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen, berührten. "Meine Mutter ging mir verloren. Nicht körperlich, sondern auf emotionaler Ebene." In "Inside" wird nun deutlich, wie prägend das familiäre Umfeld für Boris war – sowohl damals als auch heute. Nach seiner Hochzeit mit Lilian 2024 gründet der zweifach geschiedene Ex-Mann von Lilly Becker (49) nun eine neue Familie.

Getty Images Boris Becker, Mai 2024

Getty Images Boris Becker 1985 bei seinem Wimbledon-Sieg in London

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Boris Becker und Lilly Becker (März '16), Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker (August '25).