Aleks Petrovic kämpft bei Fame Fighting gegen Yasin Cilingir

Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34), beide bekannt aus erfolgreichen Reality-TV-Formaten, treten bei Fame Fighting gegeneinander an. Am 18. Oktober stellen sie sich im Ring in Essen ihren intensiven Emotionen und Gegnern – live übertragen von Bild. Aleks, der bereits zwei Kämpfe hinter sich hat, möchte nach einer Niederlage gegen Diogo Sangre (30) und einem Sieg über Chris Broy (36) seine Bilanz ins Positive drehen. Yasin hingegen, gerade geschieden, findet sich in einer Phase seines Lebens voller Umbrüche wieder – der Kampf wird zeigen, ob er sich durchsetzen kann.

Für Aleks bleibt nicht nur der Boxring spannend, auch privat überschlagen sich die Ereignisse: Fans spekulieren heiß, ob Emmy Russ (26), ebenfalls ein Reality-TV-Star und eine frühere Fame-Fighterin, die neue Frau an seiner Seite ist. Aleks' bisherige Partnerin Vanessa Nwattu, die ihn zuletzt unterstützte, scheint nach der gemeinsamen Teilnahme an der Show Temptation Island V.I.P. nicht mehr in seinem Leben präsent zu sein – ob etwas zwischen den beiden vorgefallen ist, wird jedoch erst die baldige Ausstrahlung zeigen. Yasin hingegen muss ebenfalls ohne weibliche Unterstützung auskommen, denn seine Ehe mit Samira Cilingir, mit der er zwei Kinder hat, ist überraschend gescheitert. Beide Männer könnten ihre privaten Herausforderungen als Ansporn nutzen, um im Ring alles zu geben.

Aleks, der sich beim Fame Fighting bereits einen Namen gemacht hat, hatte in diesem Jahr eigentlich gehofft, gegen Nikola Glumac (29) antreten zu können. Grund dafür ist, dass dieser mit seinen kontroversen Aussagen immer wieder Aufmerksamkeit erregte. "Nikola Glumac bringt die Größe und das Gewicht mit. Außerdem ist er mit seinen Lügengeschichten medial sehr präsent", stichelte er gegenüber dem Blatt. Nun muss er jedoch mit Yasin im Boxring vorliebnehmen.

Collage: IMAGO / Beautiful Sports, Instagram / yasin__ca Collage: Aleks Petrović und Yasin Cilingir

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

